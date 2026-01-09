Il circolo Arci Le Cascine è del Comune. Per sette anni una parte dell’immobile verrà usata per scopi sociali e ricreativi

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha acquisito per 255.000 euro l’immobile denominato circolo Arci Le Cascine situato in via Il Prato, come annunciato qualche mese fa con il passaggio della relativa delibera in consiglio comunale. La novità delle ultime settimane è che sarà riservato, per i prossimi 7 anni, l’usufrutto […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha acquisito per 255.000 euro l’immobile denominato circolo Arci Le Cascine situato in via Il Prato, come annunciato qualche mese fa con il passaggio della relativa delibera in consiglio comunale. La novità delle ultime settimane è che sarà riservato, per i prossimi 7 anni, l’usufrutto di parte dell’immobile a favore dell’Associazione Pista Le Cascine per svolgere attività sociali e ricreative.

“Il circolo Arci Le Cascine – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – è stato in questi anni un presidio importante per il nostro territorio. Negli ultimi tempi diversi fattori come la crisi del volontariato, le sempre minori disponibilità economiche da parte delle associazioni e lo svilupparsi di una nuova socialità basata su relazioni e legami più virtuali hanno messo in crisi l’attività e la sopravvivenza di molti circoli fra cui anche quella de Le Cascine, che ha chiuso definitivamente e ha deciso di vendere l’immobile. Allo stesso tempo, al momento della vendita, è emersa la volontà di proseguire l’attività in una parte dell’immobile proprio per non perdere quella finalità sociale e aggregativa che aveva costruito negli anni”.

“Come amministrazione comunale – ha proseguito il sindaco – abbiamo accolto ben volentieri questo intento concludendo così l’accordo di lasciare all’Associazione due locali dello stabile per proseguire l’attività del circolo. Per quanto riguarda la parte dell’immobile restante, abbiamo intenzione in futuro di ampliare gli spazi degli uffici amministrativi del Comune oppure di creare il nuovo comando della Polizia municipale che si troverebbe così in un luogo strategico, vicino a una scuola, con possibilità di parcheggio e in una zona che per noi riveste un ruolo importante all’interno del territorio”.