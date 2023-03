Il circolo di Sinistra Italiana Sesto aderisce alla manifestazione della Gkn

SESTO FIORENTINO – Il circolo Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino aderisce alla manifestazione indetta dai lavoratori della ex Gkn per sabato 25 marzo. Il concentramento è previsto per le 14 in viale Guidoni angolo via Forlanini a Firenze. “Un luogo simbolico – spiegano – visto che proprio lì sorgeva lo stabilimento della Fiat di Firenze […]

SESTO FIORENTINO – Il circolo Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino aderisce alla manifestazione indetta dai lavoratori della ex Gkn per sabato 25 marzo. Il concentramento è previsto per le 14 in viale Guidoni angolo via Forlanini a Firenze. “Un luogo simbolico – spiegano – visto che proprio lì sorgeva lo stabilimento della Fiat di Firenze che è stato chiuso nel 1994 per trasferire la produzione nel nuovo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio”.