Il circolo Sms Sant’Angelo a Lecore verso le elezioni per il nuovo consiglio. Il bilancio di tutte le attività svolte

CAMPI BISENZIO – Due anni di volontariato, di impegno per la comunità e di sostegno alle altre realtà del territorio, così il circolo Sms di Sant’Angelo chiude questo biennio e si prepara ad affrontare le prossime sfide. Dopo la presentazione del bilancio ai soci, il consiglio del circolo si organizza in vista delle prossime elezioni […]

CAMPI BISENZIO – Due anni di volontariato, di impegno per la comunità e di sostegno alle altre realtà del territorio, così il circolo Sms di Sant’Angelo chiude questo biennio e si prepara ad affrontare le prossime sfide. Dopo la presentazione del bilancio ai soci, il consiglio del circolo si organizza in vista delle prossime elezioni e traccia un resoconto di quanto fatto durante il mandato che si sta concludendo. “In questi anni abbiamo fatto un lavoro importante sul territorio, a cominciare da quello fatto con la scuola Marco Polo – spiega il presidente Andrea Stefanini – a cui offriamo la palestra a un prezzo calmierato. Nel biennio il nostro gruppo, composto in gran parte da giovani ma con capisaldi storici del circolo, a cominciare dall’ex presidente Mauro Gradi, si è impegnato molto, puntando anche su investimenti importanti. Abbiamo modernizzato il circolo, messo l’illuminazione a led, rifatto il tetto e stiamo rifacendo le facciate. Ma soprattutto ci siamo attivati per valorizzare la parte esterna, con la piantumazione di 20 alberi”. Di pari passo con l’attenzione alla struttura, il circolo di Sant’Angelo continua con il suo impegno per aiutare anche altre realtà: “Abbiamo fatto donazioni e aiutato le associazioni che ce lo hanno chiesto durante l’alluvione, – prosegue Stefanini – anche a Traversara abbiamo fatto un evento ad hoc per raccogliere fondi e donato tutto l’incasso, e poi ci sono gli eventi con la Dynamo Camp. Il tema del sociale ci preme particolarmente, perché nasciamo per quello”.

Risultati raggiunti grazie a una squadra affiatata, che ogni giorno dà il massimo: “Il gruppo dei volontari si è infoltito – continua il presidente – il nostro è uno degli ultimi circoli ad andare avanti senza attività commerciali all’interno, ma basandosi tutto sul volontariato. Ci siamo specializzati in eventi che coinvolgono le famiglie perché ci piace che il nostro circolo sia vissuto soprattutto da loro. Vogliamo coinvolgere sempre più persone del territorio, anche se è sempre un’impresa difficile. Mi sento di dire che in questi due anni, anche se il lavoro era già avviato, abbiamo fatto veramente un buon risultato. Come presidente voglio ringraziare tutti i volontari, che ci mettono anima e corpo, perché ogni minuto che dedicano al circolo è prezioso. Mi sento un presidente fortunato, grazie anche ai consiglieri che mi sono stati accanto e che mi hanno aiutato. Stiamo crescendo ma vogliamo porci degli obiettivi importanti per il futuro, come valorizzare il circolo aumentando le attività culturali all’interno”.

Nel 2024 l’Sms di Sant’Angelo ha avviato un corso di inglese e a breve ne inizierà uno di pittura. Questo oltre alle tante attività sportive: dal judo al pattinaggio artistico, dalla ginnastica al ballo la sera. Tra i propositi c’è poi quello di aumentare gli iscritti, obiettivo già centrato nell’ultimo anno. “Sant’Angelo c’è per la comunità – conclude Stefanini – e c’è sempre stato, perché questo è il volontariato: sacrificarsi per il bene della collettività. I circoli nascono per questo, sono custodi di un tempo che non c’è più, ma oggi più che mai servono, perché sono tra i pochi strumenti che ci sono rimasti per poter aiutare gli altri, sono roccaforti della solidarietà”.