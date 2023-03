Il Comune cerca proposte e progetti per il Festival “Calenzano estate”

CALENZANO – Un’indagine conoscitiva per raccogliere progetti e proposte per l’edizione 2023 del Festival “Calenzano estate”. Dal 15 marzo al 15 maggio singoli cittadini e associazioni potranno presentare al Comune di Calenzano idee e proposte mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro, eccetera) e rivolte ad […]

CALENZANO – Un’indagine conoscitiva per raccogliere progetti e proposte per l’edizione 2023 del Festival “Calenzano estate”. Dal 15 marzo al 15 maggio singoli cittadini e associazioni potranno presentare al Comune di Calenzano idee e proposte mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro, eccetera) e rivolte ad un target di adulti e bambini. Le iniziative potranno svolgersi in vari luoghi del territorio di Calenzano, compresi il giardino del Castello e le piazze cittadine. Le proposte presentate potranno essere eventualmente considerate anche per altre iniziative non inerenti al “Calenzano estate”. L’avviso pubblico e il modulo sono reperibili sul sito del Comune di Calenzano, www.comune.calenzano.fi.it