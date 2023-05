Il Comune cerca proposte per Officina Civica

CALENZANO – Il Comune di Calenzano raccoglie proposte progettuali per l’utilizzo del piano inferiore di Officina Civica, in via Petrarca n. 180. La struttura, dopo una ristrutturazione dei locali, ospita già la scuola di musica, al primo piano, e lo sportello Orienta lavoro. Le proposte da parte di associazioni e operatori economici devono essere finalizzate […]

CALENZANO – Il Comune di Calenzano raccoglie proposte progettuali per l’utilizzo del piano inferiore di Officina Civica, in via Petrarca n. 180. La struttura, dopo una ristrutturazione dei locali, ospita già la scuola di musica, al primo piano, e lo sportello Orienta lavoro. Le proposte da parte di associazioni e operatori economici devono essere finalizzate alla valorizzazione del luogo come sede di svolgimento di laboratori, workshop, spazio di aggregazione, studio, coworking e luogo di collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio oltre che alla realizzazione di attività e iniziative culturali di varia natura. Le proposte possono essere presentate a decorrere da oggi, martedì 9 maggio, fino a venerdì 9 giugno entro le 13. La domanda, compilata e firmata con allegata fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante in caso di associazione o azienda, dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it. Il modulo di domanda è scaricabile dallo Sportello telematico sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni: cultura@comune.calenzano.fi.it – 055/8833292-448.