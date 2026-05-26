Il Comune di Calenzano aderisce alla rete dei Comuni a sostegno delle attività delle Residenze artistiche

CALENZANO – Firmato dall’amministrazione comunale di Calenzano il protocollo d’intesa con la quale aderisce alla Rete dei Comuni a sostegno delle attività delle Residenze artistiche toscane. Il protocollo è stato siglato lo scorso 22 maggio a Castelfiorentino per il triennio 2026-2028, insieme ad altri 41 Comuni, Anci e Regione Toscana. Il Comune di Calenzano ha […]

CALENZANO – Firmato dall’amministrazione comunale di Calenzano il protocollo d’intesa con la quale aderisce alla Rete dei Comuni a sostegno delle attività delle Residenze artistiche toscane. Il protocollo è stato siglato lo scorso 22 maggio a Castelfiorentino per il triennio 2026-2028, insieme ad altri 41 Comuni, Anci e Regione Toscana. Il Comune di Calenzano ha aderito con un atto della giunta comunale. “L’obiettivo – dice il vicesindaco Martina Banchelli, assessore con delega alla cultura – è sviluppare una rete e costruire una governance delle residenze artistiche attraverso una collaborazione tra Regione, Comuni e le imprese di teatro e danza, contribuendo a creare sul territorio un’offerta culturale di qualità per la cittadinanza. In questo percorso siamo affiancati dall’associazione La Macchina del Suono, gestore del nostro teatro comunale Manzoni. Con questa modalità vogliamo potenziare la connessione del Teatro al sistema culturale della nostra comunità e del territorio, come le scuole, le biblioteche, i musei, le associazioni, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni”.

In seguito a una legge regionale, il sistema teatrale toscano ha una rete diffusa di Residenze Artistiche Toscane, con un loro coordinamento: la Rete dei Comuni intende sostenere e collaborare con i titolari delle Rat. Tra gli obiettivi generali del protocollo d’intesa siglato c’è lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati, regionali, nazionali ed europei a favore delle Residenze artistiche toscane, azione concretizzabile tramite una maggiore valorizzazione delle pluralità delle funzioni loro assegnate: produzione, programmazione, formazione ed ospitalità di artisti in residenza temporanea. Con il protocollo si intende anche valorizzare le Residenze, per le loro caratteristiche come luogo di formazione professionale legata ai mestieri della scena e a quelli dell’organizzazione e progettazione culturale anche in rapporto all’utilizzo delle nuove tecnologie e creare le condizioni e le prospettive progettuali utili a estendere la diffusione delle Residenze artistiche in tutte le province della Toscana.