Il Comune di Poggio a Caiano attiva “Alert System”

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha attivato “Alert System”, un servizio gratuito che permette di ricevere informazioni rapide su emergenze, allerte meteo ed eventi di interesse collettivo. Il servizio partirà tra circa un mese. Per le allerte meteo resteranno comunque attivi il sito internet del Comune, i social e il […]

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha attivato “Alert System”, un servizio gratuito che permette di ricevere informazioni rapide su emergenze, allerte meteo ed eventi di interesse collettivo. Il servizio partirà tra circa un mese. Per le allerte meteo resteranno comunque attivi il sito internet del Comune, i social e il canale WhatsApp. Se il numero di telefono fisso è pubblicato negli elenchi pubblici, gli utenti sono già inclusi nel servizio. Chi non volesse ricevere le chiamate deve inviare una mail a prociv@comune.poggio-a-caiano.po.it e verrà rimosso il numero telefonico.

Per ricevere gratuitamente gli avvisi su rete fissa, cellulare o tablet, o se il numero di telefono non è negli elenchi pubblici, si può effettuare la registrazione al link https://registrazione.alertsystem.it/poggioacaiano. Una volta compilati i campi richiesti, e dopo la verifica del numero tramite il codice che verrà inviato con una chiamata automatica, sarà possibile scaricare l’App “Alert System” (www.alertsystem.it/qr). Una volta aperta la App andrà selezionato “Comune di Poggio a Caiano”, inserire il numero, quindi si riceverà il codice Sms per la conferma. Chi non può usare l’App può chiamare il numero verde gratuito 800 180028: riceverà un Sms con un link per visualizzare le informazioni sul browser del telefono.

Per chi avesse problemi con la registrazione o con la App, il personale del Comune è disponibile il martedì e giovedì dalle 10 alle 12.

Come funziona il servizio. Quando c’è una situazione di pericolo, il sindaco invierà una chiamata vocale ai cellulari registrati e ai telefoni fissi pubblici. Il messaggio vocale spiega il tipo di evento previsto e quali sono i comportamenti da adottare. Le telefonate arrivano dal numero 055 3913823. Dal Comune di Poggio a Caiano, consigliano di salvarlo in rubrica per non ignorare erroneamente la chiamata.