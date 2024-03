Il Comune di Prato assume due istruttori tecnici a tempo indeterminato con riserva in favore dei volontari delle forze armate

PRATO – Il Comune di Prato ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici destinando un posto in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio permanente. Tra i […]

PRATO – Il Comune di Prato ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici destinando un posto in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio permanente. Tra i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso ci sono la cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, diploma di maturità di geometra o perito edile oppure diploma di istruzione tecnica C.A.T. – “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, in alternativa laurea in architettura o equipollenti (triennale, magistrale/specialistica), oppure laurea in ingegneria o equipollenti (triennale, magistrale/specialistica).

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns o tramite identità digitali eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale inPA – raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni. La procedura di invio delle domande di partecipazione al concorso (registrazione, compilazione e invio) dovrà essere completata, a pena di esclusione entro le 23.59 del 10 aprile. Oltre questo termine la piattaforma informatica non consentirà l’operazione di invio della domanda. Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando e le materie d’esame si potrà consultare il link https://trasparenza.comune.prato.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_4123_640_1.html.