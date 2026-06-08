Il Comune di Prato cerca tre addetti ai servizi vari e un collaboratore amministrativo. La selezione è rivolta a persone con disabilità

PRATO – Il Comune di Prato, tramite Arti – Centro per l’impiego della Regione Toscana, ha aperto due procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni a tempo pieno e indeterminato, che sono destinate all’assunzione di tre addetti ai servizi vari e un collaboratore amministrativo. Da sottolineare che sono riservate esclusivamente alle persone con disabilità. […]

PRATO – Il Comune di Prato, tramite Arti – Centro per l’impiego della Regione Toscana, ha aperto due procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni a tempo pieno e indeterminato, che sono destinate all’assunzione di tre addetti ai servizi vari e un collaboratore amministrativo. Da sottolineare che sono riservate esclusivamente alle persone con disabilità. I requisiti per avere accesso alle prove di selezione comprendono il possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito entro l’anno 2006/2007, oppure diploma conclusivo di istruzione secondaria di primo grado unitamente a un attestato di frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, oppure completamento di un percorso triennale o quadriennale dell’istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà oppure sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato. È inoltre necessaria l’iscrizione negli elenchi di Collocamento Mirato di Prato in data antecedente alla pubblicazione dei presenti avvisi. Per maggiori informazioni, il presente avviso è pubblicato sul sito Regionale Toscana per l’Impiego (https://arti.toscana.it/prato-selezioni-pubbliche-numeriche) e sul sito di Toscana Lavoro (https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml). Le domande possono essere presentate entro e non oltre le 23.59 del 17 giugno e devono essere redatte sull’apposito modello reperibile al sito https://arti.toscana.it/prato-selezioni-pubbliche numeriche, oppure trasmesse digitalmente tramite il Portale Toscana Lavoro.