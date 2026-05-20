Il Comune di Prato seleziona tre posti di addetto ai servizi vari

PRATO – Il Comune di Prato attraverso Arti Centro per l’impiego della Regione Toscana ha avviato una selezione per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Addetto ai servizi vari, appartenente all’Area degli Operatori Esperti CCNL Comparto Funzioni Locali, riservato alle categorie protette (art. 18 della legge […]

PRATO – Il Comune di Prato attraverso Arti Centro per l’impiego della Regione Toscana ha avviato una selezione per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Addetto ai servizi vari, appartenente all’Area degli Operatori Esperti CCNL Comparto Funzioni Locali, riservato alle categorie protette (art. 18 della legge 68/99 e art.1 del D.P.R. 333/2000), con diritto di precedenza assoluta per le vittime del terrorismo, criminalità organizzata e dovere o i loro familiari ed equiparati, ossia collaboratori di giustizia, operatori sanitari vittime del Covid o loro familiari superstiti, orfani e vedovi di caduti sul lavoro.

Tra i requisiti richiesti vi sono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito entro l’anno scolastico 2006/2007, oppure diploma conclusivo di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad un attestato di frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, oppure completamento di un percorso triennale o quadriennale dell’istruzione e formazione professionale (IeFP)erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà oppure sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.

L’avviso è pubblicato da oggi al 3 giugno sul sito web dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (https://arti.toscana.it/prato-selezioni-pubbliche-numeriche) e sul sito di Toscana Lavoro.

Le domande di candidatura, redatte esclusivamente sull’apposito modello (reperibile al link https://arti.toscana.it/prato-selezioni-pubblichenumeriche) o inviate digitalmente tramite il Portale Toscana Lavoro, dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 23:59 del 3 giugno.

La domanda di candidatura, ove non firmata digitalmente, dovrà essere sottoscritta con firma autografa ed inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – Ufficio Collocamento Mirato di Prato va Pistoiese 558/E, 59100 Prato, riportando sul retro della busta la dicitura:“ Avviso n. 1/2026 – domanda di partecipazioneper l’avviamento a selezione per la copertura di 3 posti nel profilo professionale di Addetto ai Servizi Vari Comune di Prato; a mezzo PEC all’indirizzo arti@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto della e-mail certificata la dicitura sopara detta. ; tramite il Portale Toscana Lavoro, con accesso tramite SPID/CIE/CNS, al link:https://lavoro.regione.t oscana.it/ToscanaLavoro/ seguendo il percorso: Ricerca offerte di lavoro –collocamento mirato – pubbliche amministrazioni.