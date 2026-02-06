SIGNA – Il Comune di Signa non si costituisce in giudizio sul progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola e nei ricorsi presentati al Tar della Toscana. “La scelta – spiegano – riguarda i procedimenti avviati da altri Comuni dell’area fiorentina contro i provvedimenti che hanno autorizzato l’intervento, nei quali il Comune di Signa è indicato […]

SIGNA – Il Comune di Signa non si costituisce in giudizio sul progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola e nei ricorsi presentati al Tar della Toscana. “La scelta – spiegano – riguarda i procedimenti avviati da altri Comuni dell’area fiorentina contro i provvedimenti che hanno autorizzato l’intervento, nei quali il Comune di Signa è indicato come possibile controinteressato. La decisione é nata da una valutazione complessiva dell’interesse dell’ente. L’amministrazione comunale, infatti, ha ritenuto che, allo stato attuale, non sussistano motivazioni tali da rendere necessario un intervento diretto del Comune nel contenzioso, non emergendo elementi specifici che richiedano una costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell’ente. Nella valutazione assunta dalla giunta si è tenuto conto anche degli indirizzi già espressi in passato, in particolare di quanto stabilito da un atto approvato dal consiglio comunale sul tema dell’ampliamento dell’aeroporto, ritenuto coerente con la decisione adottata. La mancata costituzione consente in ogni caso all’amministrazione comunale di continuare a seguire l’evoluzione del progetto e dei procedimenti in corso, mantenendo alta l’attenzione sugli eventuali impatti per il territorio e per la comunità locale”.