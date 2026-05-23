Il Comune ha un nuovo piano di protezione civile

CALENZANO – Il nuovo piano della protezione civile del Comune è stato approvato dal Consiglio comunale. Le normative, nazionale e regionale, chiedono ai Comuni di tenere conto dei nuovi approcci che richiedono procedure operative snelle, legate a specifiche soglie di attivazione e ben divise tra i tre livelli (attenzione, preallarme, allarme) e per ogni scenario […]

CALENZANO – Il nuovo piano della protezione civile del Comune è stato approvato dal Consiglio comunale. Le normative, nazionale e regionale, chiedono ai Comuni di tenere conto dei nuovi approcci che richiedono procedure operative snelle, legate a specifiche soglie di attivazione e ben divise tra i tre livelli (attenzione, preallarme, allarme) e per ogni scenario di rischio, assume un’importanza fondamentale la cartografia relativa. L’obiettivo è consentire un approccio pratico agli scenari di rischio del territorio e una maggiore rapidità di intervento in caso di calamità.

L’aggiornamento del Piano comunale risulta indispensabile anche per poter rendere attuali i nuovi strumenti allegati, come il piano neve. In particolare questo è stato aggiornato con una specifica mappa del rischio ghiaccio e neve, con livelli differenziati in base alle altitudini ed è stata introdotta la possibilità di collaborare con cittadini e aziende per lo spalamento neve e per individuare punti di distribuzione del sale nelle zone collinari e più isolate.

Aggiornata anche la cartografia relativa al rischio incendio in zone boschive. Dal 1° luglio entra in vigore il periodo di vigenza del rischio incendi, durante il quale sono vietati, tra le altre cose, l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, l’utilizzo di strumenti da lavoro che producono scintille e fiamme, utilizzare fuochi pirotecnici e lanterne.

“Il percorso di aggiornamento – commenta l’assessore alla Protezione civile, Marco Venturini – ha richiesto uno sforzo importante dell’ufficio comunale di Protezione Civile e una collaborazione trasversale dell’intera Amministrazione, con passaggi e interlocuzioni con gli Enti superiori, fino ad arrivare all’approvazione finale da parte del Consiglio comunale. In generale ringrazio sia il personale interno all’Ente sia tutti i soggetti, come le associazioni, che compongono il sistema di Protezione civile che sono stati impegnati in varie emergenze nei mesi scorsi, a partire dal 9 dicembre 2024 con l’esplosione al deposito Eni, passando per l’alluvione del marzo 2025 e la nevicata di gennaio scorso”.

Tutto il materiale è consultabile al link: https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/action%3Ac_b406%3Apiano.protezione.civile