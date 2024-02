Il Comune promuove un’alimentazione sana e sostenibile nelle mense scolastiche

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha aderito alla “Green Food Week”, in programma dal 5 al 9 febbraio, promossa da Foodinsider all’interno dell’iniziativa “M’illumino di meno”, impegnandosi per un’alimentazione sana e sostenibile nelle mense scolastiche. L’8 febbraio, infatti, Qualità e Servizi servirà nelle mense scolastiche del territorio piatti a base di legumi e verdure di stagione, proponendo un menù ideato con piatti vegetali, ricchi di nutrienti e benefici per la salute. “Tutto ciò – si legge in una nota – testimonia l’impegno del Comune nel promuovere stili di vita sani e sostenibili tra i giovani cittadini, al fine di promuovere un’alimentazione a basso impatto ambientale e valorizzare prodotti locali. L’introduzione di piatti a base di legumi e frutta di stagione rappresenta una scelta responsabile e consapevole, in linea con le raccomandazioni per una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente. Il Comune invita quindi tutti gli studenti, le loro famiglie e la comunità a sostenere questa iniziativa e aderire a un’alimentazione che favorisca il benessere individuale e collettivo. La ricetta vincitrice del contest La Verde Ricetta 2023, scelta come piatto principale di questo menù, è stata ideata dalla classe 4C della scuola Anna Frank di Calenzano”.