“Il condor” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni, nell’ambito della rassegna “Segni particolari”, sabato 29 marzo alle 21.15 andrà in scena “Il condor” di Gianni Clementi, con Camillo Grassi, regia Massimo Venturiello. “Il condor” è uno spettacolo che parla dei gregari del ciclismo, di quelli che trascorrono la carriera a “guardare i culi degli altri” e non alzano mai le braccia al cielo, per logiche di scuderia. Una vita a pedalare su e giù per le strade e a tirare volate solo per lasciare spazio al velocista, sempre relegati ai margini dei trionfi della vita, anche sentimentali. Biglietti: Intero 16 euro, ridotto, Under 20, Over 65, soci Coop 14 euro. Per prenotare: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it.