Il consigliere regionale PD Merlotti visita Case Passerini

SESTO FIORENTINO – Visita questa mattina al Polo tecnologico di Alia a Case Passerini del consigliere regionale PD e componente ella commissione ambiente, Fausto Merlotti.

“Il processo di smaltimento dei rifiuti e il percorso verso un’economia sempre più circolare sono temi centrali nelle scelte politiche e amministrative che la Toscana e il Paese devono portare avanti. – ha detto Merlotti – Sappiamo bene come la capacità dei territori e di tutti gli attori coinvolti di rispondere adeguatamente alla necessità di mettere in atto un processo di ammodernamento verso la sostenibilità dell’intero ciclo produttivo, determinerà il futuro delle nostre comunità e dell’ambiente che ci circonda”. Merlotti ha ritenuto la visita importante poichè, si legge nella nota “mi ha permesso di conoscere da vicino le attuali caratteristiche dell’impianto di trattamento meccanico biologico, dove vengono principalmente trattati i rifiuti urbani non differenziati e dove arriva una parte dell’organico da raccolta differenziata, poi inviato ad altri impianti per essere trasformato in compost”.

Ad accompagnare il consigliere regionale del PD i tecnici di Alia che, ha detto Merlotti “mi hanno illustrato le attuali caratteristiche dell’impianto consentendoci di approfondire, oltre allo stato dell’arte delle procedure e delle lavorazioni, anche le opportunità delle nuove tecnologie e quindi la possibilità di recepire combustibili dalle nuove lavorazioni: biocarburante, metanolo, idrogeno”.

“A Case Passerini sono iniziati i lavori per adeguare sempre più il polo al futuro sistema impiantistico di Alia. Uno sforzo importante che è dirimente conoscere soprattutto per la fase cruciale che la Toscana si appresta a vivere riguardo alla rinnovata gestione dei rifiuti che metterà al centro la riduzione degli sprechi, il riuso e l’ammodernamento degli impianti. Una transizione ecologica verso quella sostenibilità da cui dipende il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità e per la quale sarà fondamentale una sinergia tra soggetti gestori, aziende, istituzioni, a tutti i livelli, e cittadinanza”.