Il contributo dello sport per la pace, incontro dell’U.S. Acli Toscana. Nel segno di Gino Bartali

FIRENZE – L’U.S. Acli Toscana (ente di promozione sportiva) partecipa alla campagna globale White Card, lanciata da Peace and Sport per promuovere i valori positivi legati appunto allo sport. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013, la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace viene celebrata il 6 aprile, giorno in cui, nel 1896, si svolse ad Atene la cerimonia di apertura dei primi Giochi olimpici moderni. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza di rendere lo sport per la pace una priorità. A tal proposito proprio l’U.S. Acli organizza un incontro di riflessione sul tema e sulla figura di Gino Bartali, l’uomo e lo sportivo “Giusto tra le nazioni”, venerdì 17 aprile alle 15 nella Sala Affreschi del Consiglio Regionale della Toscana in via Cavour, 4 a Firenze, con il patrocinio di Coni Toscana e Ussi Toscana e con la collaborazione del Museo Gino Bartali, di ANSMeS Toscana, Panathlon Firenze Medicea, Unione Nazionale Veterani dello Sport Le Signe e dei circoli mutuo servizio Acli e FapAcli Firenze (l’incontro è aperto a tutti fino a esaurimento posti).

Intervengono Stefania Saccardi, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Simone Cardullo, presidente regionale Coni Toscana, Elena Pampana, presidente Acli Toscana, Franco Morabito, presidente Ussi Toscana, Francesco Casini, consigliere regionale della Toscana, Leonardo Cappellini, presidente U.S. Acli Toscana, Maurizio Bresci e Marco Pasquini (Museo del ciclismo Gino Bartali), Gianni Taccetti, vicepresidente ANSMeS Toscana Benemerita Coni e delegato Coni Firenze. L’incontro verrà coordinato dalla giornalista Simona Bellocci di Fondazione Sistema Toscana ed è inserito nel programma di eventi della Festa della Toscana 2026: “L’appuntamento di venerdì – spiega il presidente regionale U.S. Acli Leonardo Cappellini – sta a significare che anche lo sport contribuisce alla Toscana della pace”.