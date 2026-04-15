Il coro Caos Armonico vola in Spagna: si esibirà al “Concerts a tres” a Cornellà de Llobregat 

SIGNA – La corale “Caos Armonico” vola in Spagna per il progetto internazionale “Concerts a tres”. Dopo le precedenti esperienze in Provenza e la partecipazione dello scorso anno a Signa con il Grup Vocal Zetzània, la corale signese è protagonista sulla scena internazionale. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile il gruppo sarà infatti ospite a Cornellà de Llobregat, nei pressi di Barcellona, per prendere parte all’iniziativa “Concerts a tres”, progetto corale che metterà in dialogo realtà musicali europee. L’evento prevede un doppio appuntamento musicale: venerdì 17 aprile, presso l’Auditorium Orfeo Catalonia, si esibiranno il coro Caos Armonico di Signa, Grup Vocal Zetzània e Orfeo Catalonia; sabato pomeriggio la corale Caos Armonico e Grup Vocal Zetzània saranno invece protagonisti di un’esibizione all’aperto in piazza, insieme anche al Grup Vocal Scherzo.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Giampiero Fossi, dal vicesindaco Marinella Fossi, dall’assessore Marcello Quaresima e da Elisabetta Bertini e Rosalba Matano, rispettivamente presidente e vicepresidente del coro, insieme alla cantante e componente del coro Tiziana Faccendi. “A Signa – ha detto il sindaco – abbiamo una realtà prestigiosa, composta in gran parte da donne e guidata con grande sapienza dal maestro Filippo Grilli, che continua a far conoscere il nostro Comune anche oltre i confini nazionali. Siamo quindi grati e orgogliosi per questo nuovo progetto: esperienze del genere rappresentano al meglio la nostra identità culturale e la capacità di creare relazioni internazionali. Dovunque il coro Caos Armonico si è esibito ha sempre ricevuto grande apprezzamento e riconoscimenti”.

“Sarò presente in Spagna per tutti e tre i giorni – ha aggiunto Marinella Fossi – a rappresentare l’amministrazione comunale. Sarà un’occasione importante di scambio e continuità nei rapporti con le realtà culturali europee, che rafforzano il dialogo e la collaborazione tra i territori.” Significative anche le parole di Tiziana Faccendi: “Saranno tre giorni intensi, con un programma di grande qualità. Cantare insieme significa creare legami, valorizzare le differenze e trasformarle in un’unica energia positiva. Il maestro Grilli da sempre sceglie brani con un significato profondo, che ci arricchiscono non solo vocalmente ma anche culturalmente. Oggi il coro conta 38 componenti, una realtà quasi tutta al femminile, in forte crescita. Far parte del Caos Armonico è un’esperienza che ci unisce molto, che ci fa stare bene. Dopo ogni esibizione torniamo a casa con qualcosa in più, sia dal punto di vista umano che musicale”.