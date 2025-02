Il “Fiorentina Ensemble” in concerto a Prato per la festa della Toscana

PRATO – Domenica 16 febbraio alle 21, presso la Chiesa dell’Annunciazione alla Castellina di Prato, si esibirà in concerto, per celebrare la Festa della Toscana, il “Fiorentina Ensemble” con i solisti Matteo Romoli al flauto (nella foto), Damiano Tognetti al violino, Andrea Lombardo al contrabbasso e Valerio Vezzani al pianoforte. L’evento, a ingresso libero, è realizzato dall’Associazione Arte e Musica Toscana con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Prato. La Toscana è da sempre terra di genio e innovazione grazie a Leonardo Da Vinci di cui verrà suonato il suo frammento musicale, una sorta di “rebus in note” in cui le varie combinazioni stilistiche e interpretative devono essere ricercate dagli interpreti. Si potranno inoltre ascoltare il Concerto da Camera in sol minore RV 103 di Vivaldi dalla travolgente e vivace carica ritmica, la Trio Sonata in re minore di C. P. E. Bach permeata di numerosi momenti cantabili alternati a brevi momenti virtuosistici e brani di Händel, Boismortier, Pergolesi e Mozart.