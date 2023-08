Il “Firenze Jazz Festival” si fa in due: tutte le anticipazioni della prossima edizione

FIRENZE – Due settimane e oltre 30 appuntamenti con i grandi nomi della scena Jazz nazionale e internazionale. Queste sono le premesse dell’edizione 2023 del “Firenze Jazz Festival”, in programma dal 5 al 10 settembre e dal 12 al 17 settembre, nel cuore di Firenze e della Città metropolitana. La rassegna musicale che ogni anno porta in alcune delle più belle location della città grandi Jazz star e artisti emergenti, torna quest’anno in una nuova declinazione volta ad andare incontro a diversi tipi di pubblico: una parte più “collinare” (dal 5 al 10 settembre) e una più collegata all’alveo fluviale dell’Arno (dal 12 al 17 settembre). Oltre al main stage in piazza del Carmine ritorna la “Zattera sull’Arno”, fiore all’occhiello del Festival, una piattaforma di fronte a Ponte Vecchio che farà da palcoscenico galleggiante agli assoli dei principali artisti di quest’anno che omaggeranno, all’imbrunire, il fiume e la città.

Fra i grandi nomi presenti, star indiscusse come Enrico Rava con i Fearless Five (il 6 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi) la cui formazione è composta dai giovani musicisti: Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. Da segnalare nell’anteprima del Festival (il 5 settembre al Forte Belvedere) il concerto a cura di Empoli Jazz che vedrà protagonisti, in prima assoluta, il gran maestro della fisarmonica tricolore Gianni Coscia e il virtuoso dell’organetto Alessandro D’Alessandro. Lo spettacolo è assicurato con il concerto dei “Young Lions” di Nico Gori, con special guest la straordinaria tromba di Fabrizio Bosso (il 13 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi). Sul palco, accompagnati da Sergio Aloisio Rizzo alle chitarre, Francesco Tino al basso e Simone Brilli alla batteria, ci saranno, spalla a spalla due dei più noti e stimati solisti del jazz italiano.

Sarà poi la volta di Dado Moroni e Max Ionata che si esibiranno sulle note di “Two for You” alla scoperta delle sonorità di Duke Ellington e Stevie Wonder (l’8 settembre a Villa Bardini). Un altro duetto inedito sarà quello composto da Dario Cecchini e Francesco Zampini (il 9 settembre a Villa Bardini), due dei musicisti più apprezzati a livello nazionale. L’FJF accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso la Scandinavia con la chitarrista norvegese Hedvig Mollestad Thomassen con il suo nuovo progetto Weejuns in anteprima assoluta (il 7 settembre presso la Limonaia di Villa Strozzi). Direttamente dagli Stati Uniti Jeff Ballard (il 9 settembre a Villa Bardini), uno dei più rinomati batteristi a livello internazionale che si esibirà in un nuovo progetto insieme ai musicisti toscani: Alessandro Lanzoni, Francesco Zampini e Michelangelo Scandroglio. Non mancherà la consueta attenzione del Festival verso i progetti più sperimentali, tra cui la riformulazione, a opera di Francesco Bearzatti, Mattia Barbieri e Stefano Risso (l’8 settembre a Villa Bardini). Il 10 settembre il “Firenze Jazz Festival” si sposterà a Empoli per il concerto di Sismatik presso il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea.

Altro appuntamento da non perdere, in programma domenica 17 settembre, sarà il consueto Jazz Brunch presso Tenuta Ruffino Poggio Casciano, sulle colline del Chianti, con il concerto del pianista e compositore Matteo Castellan in trio con Luigi “Giotto” Napolitano (tromba) e Veronica Perego (contrabbasso). A chiudere questa prima serie di anticipazioni il concerto “La finestra di Puccini” di Danilo Rea e Michel Godard (a Villa Strozzi il 17 settembre). Il Festival è organizzato da Centro Spettacolo Network Soc. Coop. con la direzione artistica di Francesco Astore, con il coordinamento di Enrico Romero e in partenariato con Music Pool, Musicus Concentus e in collaborazione con Empoli Jazz e Toscana Produzione Musica. La gratuità di diversi eventi, unitamente a sistemi di biglietteria e abbonamento popolare, rende il festival un’occasione in grado di portare il meglio del Jazz italiano e internazionale a Firenze grazie a una grande rete di partner e sostenitori tra cui il Ministero della Cultura, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina, Città metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Azienda vitivinicola Ruffino, Peroni Nastro Azzurro, Prinz srl, Circolo Renaioli Firenze e Velmotor, oltre a diversi club e locali di Firenze.

Sara Coseglia