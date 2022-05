Il giardino di Palazzo Pretorio apre per Libraria

SESTO FIORENTINO – Sarà il giardino di Palazzo Pretorio ad accogliere la seconda edizione di Libraria, l’appuntamento con i libri e la letteratura promosso dalla Libreria Rinascita. I due spazi culturali sono adiacenti e si affacciano su piazza Ginori nel centro cittadino. La chiusura parziale di Palazzo Pretorio risale ai primi anni del 2000. Dopo i lavori di messa in sicurezza e rifacimento della facciata, il Palazzo viene riaperto per permettere l’accesso al giardino, un’ampio spazio arredato per accogliere la manifestazione letteraria dalla Libreria Rinascita con sedie e ombrelloni e con un murales di 18 metri disegnato da “Rame13”.

“Un’occasione molto importante per invitare a riscoprire questo palazzo dopo tanti anni di chiusura. – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – Insieme alla Libreria Rinascita abbiamo promosso questa rassegna di appuntamenti di grande rilievo in uno spazio che ancora di fatto è un cantiere aperto, di opera e di idee sul suo ritorno. Un ringraziamento va alla libreria e alla Pro Loco, insieme alla quale stiamo organizzando alcune aperture del palazzo per farne conoscere la storia e le potenzialità”.

Libraria giunge alla seconda edizione dopo il successo ottenuto lo scorso anno con alcune presentazioni di libri avvenute all’esterno della libreria, in piazza Ginori.

“La piazza ha dei limiti come il traffico e il rumore, allora abbiamo cercato uno spazio adeguato ad accogliere una iniziativa come Libraria – ha spiegato Francesca Albano della Libreria Rinascita Ubik – è un modo per recuperare uno spazio per chi ricordava e conosceva Palazzo Pretorio e per gli altri è un modo per far conoscere l’esterno del Palazzo”.

La vicinanza tra Palazzo Pretorio e il suo giardino e la Libreria Rinascita fa pensare alla possibilità in futuro di sviluppare iniziative culturali come Libraria, nascerà a Sesto un festival letterario?

“Casomai si può pensare a creare un festival letterario sullo stile versiliana – ha aggiunto Albano – nei prossimi anni potremo lavorare per coinvolgere gli autori su più temi”.

Gli incontri di Libraria quest’anno si svolgono dal 10 maggio al 15 giugno, un mese prima rispetto alla prima edizione. Ad aprire la manifestazione sarà Maria Duenas (10 maggio ore 18.30) con il libro “Il ritorno di Sira”, seguiranno il 14 maggio alle 18 Maurizio de Giovanni con “L’equazione del cuore”, Erika Mattina e Martina Tammaro con “Quando fuori piove” il 24 maggio alle 18, Daniele Mencarelli con “Sempre tornare” il 25 maggio alle 18 e chiuderà la prima serie di incontri Giorgia Soleri con “La signorina nessuno” il 27 maggio alle 18.

Libraria tornerà a giugno con altri autori nazionali e internazionali, sempre nel giardino di Palazzo Pretorio.