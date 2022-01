Il Giorno della Memoria a Calenzano

CALENZANO – In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, prenderanno il via una serie di iniziative promosse dal Comune. Giovedì 27 gennaio la Fondazione Don Lorenzo Milani sarà a scuola per inaugurare progetto didattico Costituzione e Resistenza. Imparare la libertà, in collaborazione con il Comune, e donare a studenti e studentesse le copie del libro “Resistenza e […]

CALENZANO – In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, prenderanno il via una serie di iniziative promosse dal Comune.

Giovedì 27 gennaio la Fondazione Don Lorenzo Milani sarà a scuola per inaugurare progetto didattico Costituzione e Resistenza. Imparare la libertà, in collaborazione con il Comune, e donare a studenti e studentesse le copie del libro “Resistenza e Costituzione”.

Kitty Braun, sopravvissuta all’Olocausto, si collegherà in videoconferenza con le terze medie mercoledì 2 febbraio. Racconterà la sua esperienza, dalle leggi razziali ai campi di sterminio nazisti. L’incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco Riccardo Prestini, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi e della Dirigente Scolastica Cinzia Boschetto. L’Amministrazione Comunale ha donato una copia del libro “La mia Testimonianza” di Kitty Braun (La Giuntina) alle classi che partecipano.

“I testimoni diretti della pagina più buia dell’Europa contemporanea – ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi -, riescono a comunicare con grande empatia, soprattutto con le giovani generazioni. Kitty Braun è già intervenuta lo scorso anno ed è stata la scuola stessa ad chiederci di organizzare nuovamente questo incontro. Il 27 gennaio presenteremo a scuola il progetto della Fondazione Don Milani e poi, per marzo, stiamo lavorando alla presentazione dell’ultimo libro, sul tema del fascismo, della filosofa e docente universitaria Michela Marzano, che incontrerà gli studenti”.

L’altro evento, rivolto a tutta la cittadinanza, sarà in occasione della seduta del consiglio comunale, giovedì 27 gennaio, trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Calenzano a partire dalle 15.30 e poi condivisa sulla pagina Facebook Calenzano Post. Lorenzo Degl’Innocenti del Teatro Manzoni terrà la lezione-spettacolo “Passato prossimo futuro anteriore”, nella quale si ripercorreranno gli avvenimenti culturali che portarono alle leggi razziali nel 1938 e alla Shoah, in un percorso che si snoda tra letteratura, giornalismo, nozioni geografiche, storiche e culturali.

“Purtroppo anche quest’anno non possiamo organizzare eventi culturali per il giorno della memoria – ha detto l’assessore alla Cultura Irene Padovani -, ma crediamo sia necessario celebrare questa giornata e per noi è importante farlo in un momento istituzionale, nell’ambito del consiglio comunale. Occorre mantenere alta l’attenzione su quei fatti e continuare a riflettere e combattere contro tutte le intolleranze e le diversità”.