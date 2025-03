Il giorno dopo, le indicazioni del Comune per il 15 marzo

SESTO FIORENTINO – Per la giornata di oggi 15 marzo, il Comune ricorda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi e delle attività commerciali fino alle 14, ad eccezione delle farmacie e delle attività ricettivi. Chiusi anche i cimiteri comunali, la Biblioteca Ragionieri e gli uffici comunali aperti al pubblico. Per le pulizie è attivo un modulo online al link https://forms.gle/SRCv7pt6j1kdAac48 per richiedere da parte di cittadini e attività commerciali aiuto nelle attività di pulizia da parte di eventuali volontari. Per i rifiuti ingombranti: l’Ecocentro in via De Gasperi resterà aperto sia sabato che domenica in via straordinaria. È possibile richiedere il ritiro dei materiali tramite l’area clienti sul sito (aliapp.aliaserviziambientali.it) oppure call center (lunedì-venerdì 8.30-19.30, sabato 8.30-14.30) ai numeri 800 888333 (rete fissa, gratuito), 199 105105 (rete mobile , a pagamento) e 0571 1969333 (rete fissa e mobile). L’esposizione dei materiali deve avvenire subito dopo la segnalazione, senza necessità di appuntamento. I ritiri inizieranno da lunedì 17 marzo e proseguiranno fino alla conclusione dell’emergenza. Per richiedere il pompaggio acqua: è attivo il numero 055 4494317 per necessità di pompaggio acqua con idrovore in scantinati, cantine e garage. Le richieste saranno soddisfatte secondo priorità valutate dagli operatori. Il Comune invita già da ora i cittadini e le attività che avessero riportato danni in seguito agli allagamenti a raccogliere documentazione video e fotografica e copia delle spese sostenute per il ripristino dei locali. E rinnova l’invito alla cittadinanza a non uscire di casa, a spostarsi ai piani alti e a non mettersi alla guida per tutta la durata dell’allerta.