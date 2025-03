Il giorno dopo. Vicesindaca Pecchioli “continuati nella notte i lavori di messa in sicurezza, ma è ancora allerta rossa”

SESTO FIORENTINO – “Dopo la tremenda giornata di ieri e nonostante l’allerta rossa ancora in corso, la notte è trascorsa senza ulteriori aggravamenti dovuti alla pioggia”. Lo scrive in un post su Facebook la vicesindaca Claudia Pecchioli. “I lavori di messa in sicurezza del torrente Rimaggio, esondato ieri mattina all’altezza di piazza del Mercato, – […]

SESTO FIORENTINO – “Dopo la tremenda giornata di ieri e nonostante l’allerta rossa ancora in corso, la notte è trascorsa senza ulteriori aggravamenti dovuti alla pioggia”. Lo scrive in un post su Facebook la vicesindaca Claudia Pecchioli. “I lavori di messa in sicurezza del torrente Rimaggio, esondato ieri mattina all’altezza di piazza del Mercato, – spiega nel post – si sono conclusi in serata. Tanti i danni al centro e ad altre zone della città. Un enorme grazie a tutto il sistema di Protezione Civile, che fin dalle prime ore ha lavorato instancabilmente per gestire l’emergenza. L’impegno di forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale del Comune e polizia municipale, enti e associazioni è stato fondamentale per dare risposte immediate alla comunità. Oggi continueremo a rimuovere acqua, fango e detriti dalle strade e dagli edifici. L’allerta resta rossa, quindi massima attenzione: seguite gli aggiornamenti ufficiali e segnalate eventuali emergenze al numero della Protezione Civile, inclusa la necessità di idrovore”.