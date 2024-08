Il grande caldo, come difendersi. I consigli della protezione civile

SESTO FIORENTINO – Il grande caldo è arrivato. Oggi 10 e domani 11 agosto, secondo gli esperti, sono le giornata più calde in assoluto di agosto e dell’estate. L’unica nostra speranza è che restino le sole giornate di grande caldo. La Protezione Civile di Sesto Fiorentino ha raccolto una serie di consigli sul migliore comportamento da tenere per chi resta in città (qualsiasi città della Piana) per convivere con il grande caldo.

Nei prossimi giorni, spiega la Protezione civile di Sesto Fiorentino, “si rinforzerà l’anticiclone subtropicale, portando ulteriore aria calda dal nord Africa. Le temperature, già elevate in questi giorni, saliranno fino a 39-40°C nelle zone interne del centro, con valori 6-8°C sopra la media.

Il picco del caldo è previsto tra domenica e martedì, ma anche nei giorni successivi le temperature rimarranno probabilmente al di sopra della media del periodo. Un lieve calo sembra possibile solo dopo il 16 agosto”.



E allora ecco quali consigli ci fornisce la Protezione civile per affrontare l’ondata di grande caldo: scegliere vestiti leggeri e di fibre naturali, prediligendo colori chiari. Saremo alla moda e favoriremo la giusta traspirazione della nostra pelle; aprire le finestre la notte, coprendole di giorno con tende o persiane. Schermare i vetri dal sole diretto ci consente di abbassare notevolmente la temperatura dentro casa; non uscire sotto il sole dalle 12 alle 18. Eviteremo così di esporci a colpi di calore e ai pericolosissimi raggi UV; cercare refrigerio in locali condizionati, evitando così malori e abbassamenti di pressione eccessivi. In casa, per chi non tollera l’aria condizionata, può valer la pena azionare un buon deumificatore che consuma poca energia e consente di percepire una temperatura inferiore; bere molta acqua fresca, perché no anche con aggiunta di limone o una foglia di menta, aggiungendo frutta e verdura di stagione; prima che il calore corporeo superi il limite, potrebbe aiutare una bella doccia fresca. Ci aiuterà ad abbassare la temperatura del corpo, a rilassarci e a rinvigorire lo spirito.

Come se non bastasse cercare di mettersi al sicuro contro il caldo ecco che la Protezione civile di Sesto Fiorentino ci fa sapere che in questo periodo estivo i pericoli sono molti, tra questi anche il rischio blackout elettrici. E allora che fare?

Con il caldo il rischio di assenza di corrente improvvisa aumenta esponenzialmente, sia per l’eccessivo consumo di corrente elettrica dovuto ai condizionatori, sia per eventuali incidenti alla rete di distribuzione. Non facciamoci cogliere impreparati: segnamoci fin da ora, su un unico foglio ben visibile, i numeri di telefono utili. In particolare il numero di segnalazione guasti del nostro gestore e il codice cliente presente su una bolletta; teniamo nel frigorifero diverse bottiglie d’acqua. Questo ci consentirà un duplice vantaggio: avere a disposizione acqua fresca in caso di assenza di corrente e allungare il tempo in cui il frigorifero manterrà una temperatura adeguata in assenza di alimentazione; mettiamo in un cassetto comodo una torcia a batteria e una powerbank sempre carica per il cellulare (chi ne potrebbe fare a meno ormai?). Evitiamo di usare candele o fiamme ibere per illuminare: si potrebbero innescare accidentalmente incendi.