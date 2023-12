Il grande cuore degli Ultras viola: 8.000 euro per la sottoscrizione “Un aiuto subito” della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Campi ringrazia la Curva Fiesole”; recitava così uno striscione affisso fuori dallo stadio prima di Fiorentina-Salernitana. Tanti i motivi per cui il nostro Comune, dove fra l’altro vivono e lavorano numerosi tifosi viola, può ringraziare gli Ultras gigliati che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro grande bontà d’animo. Come ha evidenziato anche la raccolta fondi che la Curva Fiesole, insieme alla Misericordia di Campi Bisenzio, ha fatto per la coreografia per i suoi primi 50 anni e per gli alluvionati di Campi in occasione della partita di campionato Fiorentina-Bologna del 12 novembre scorso e che ha permesso di effettuare un bonifico di 8.000 euro sull’apposito conto corrente, “Un aiuto subito”, aperto i giorni successivi alla drammatica alluvione. “Una sinergia importante – ha detto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, presente allo stadio il giorno della raccolta con un nutrito gruppo di volontari – per un nobile scopo. Ai ragazzi della Fiesole va un sentito ringraziamento per averci coinvolto in questa iniziativa, ma anche per quanto hanno fatto aiutando gli alluvionati, accorrendo in tantissimi a spalare fango da strade, case e negozi di Campi”.