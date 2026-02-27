Il grazie di Signa al luogotenente Maurizio Magnante: con una targa e con l’affetto per il lavoro svolto fino in questi anni

SIGNA – Tutti stretti intorno a lui. A “dare il segno” di un abbraccio che non è stato solo simbolico. Ma il grazie di un’intera comunità, quella signese. Rappresentata ieri sera dal consiglio comunale, guidato dal sindaco Giampiero Fossi e dal presidente del consiglio, Alberto Cristianini, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al luogotenente Maurizio Magnante, che ha concluso il proprio servizio andando in congedo dopo avere a lungo operato sul territorio comunale. Nel corso degli anni, infatti, il luogotenente Magnante ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, distinguendosi per dedizione, assoluto impegno e alto senso dello Stato. La sua attività si è sempre contraddistinta per la fedeltà ai valori della legalità e della sicurezza, svolta con professionalità e spirito di servizio a tutela della cittadinanza. Quello di ieri sera, quindi, è stato un momento che a tanti ha fatto riavvolgere il nastro della memoria, andando a ritroso nel tempo, ma anche in quelli che sono stati ricordi personali. Nell’occasione gli è stata conferita una targa a nome dell’amministrazione comunale, quale segno tangibile di riconoscenza per l’importante lavoro svolto e per l’impegno profuso a beneficio della comunità di Signa.

(Al luogotenente Maurizio Magnante i ringraziamenti più sinceri da parte della redazione di Piananotizie e, in modo particolare, di chi scrive)