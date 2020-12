Il maltempo ferma i vaccini, 470.000 dosi bloccate per la neve

PIANA FIORENTINA – Come riporta l’Ansa, c’è un carico di 470,000 dosi che rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Slitta almeno di un giorno, quindi, nelle varie regioni l’arrivo del vaccino anti-Covid della Pfizer, con le regioni che al momento restano in attesa di riempire di scorte […]

Dalle 65,000 dosi in Lombardia alle 44.000 del Lazio, 40.000 in Piemonte e 16.000 in Liguria, in queste ore è comunque tutto pronto, come ribadito anche dal Governo qualche tempo fa. Resta il fatto che dopo il “V-Day” di domenica, in tutte le regioni il secondo carico era previsto in queste ore, ma Piemonte e Liguria, per esempio, hanno già ufficializzato lo slittamento: “Ragioni logistiche legate all’ondata di neve in tutta Europa”, hanno spiegato dalle due Regioni dopo una riunione in videoconferenza con il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri. Le prime dosi del nuovo lotto dovrebbero comunque arrivare entro il 30 dicembre ed essere distribuite fino al 31.