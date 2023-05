Il ministro dell’ambiente a Campi a sostegno di Gandola: “Avanti con le comunità energetiche e i lavori per la sicurezza idraulica”

CAMPI BISENZIO – Un nuovo ministro del governo Meloni in campo per sostenere Paolo Gandola e la sua coalizione in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Dopo la presenza a Campi Bisenzio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ieri sera è arrivato il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. […]

CAMPI BISENZIO – Un nuovo ministro del governo Meloni in campo per sostenere Paolo Gandola e la sua coalizione in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Dopo la presenza a Campi Bisenzio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ieri sera è arrivato il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Dopo un incontro riservato con alcuni imprenditori campigiani, il ministro, accompagnato dall’onorevole Deborah Bergamini e dal coordinatore regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, ha incontrato il candidato sindaco Paolo Gandola e ha partecipato all’incontro aperto agli elettori ed ai cittadini, presso la sala dell’hotel 500. “Quella del ministro – ha spiegato Gandola, candidato sindaco sostenuto da Forza Italia-Udc-Pli-Bresci, Lega, Impegno Vero, Cambiare si può e Centrodestra campigiano – è stata una presenza davvero importante e che mi ha perfino commosso per le belle parole che mi ha espresso e per il sostegno che ha garantito a me e a tutta la città di Campi Bisenzio a nome del governo italiano”.

“Con il ministro, abbiamo parlato dell’imprescindibile creazione delle comunità energetiche rinnovabili della necessità di sviluppare un Comune sempre più ecosostenibile attraverso la promozione dell’uso di fonti rinnovabili e dell’opportunità di procedere ad una graduale riduzione delle emissioni incentivando il trasporto pubblico e sostenendo il trasporto dolce. E ancora della gestione dei rifiuti, potenziando la raccolta differenziata e promuovendo iniziative di riciclo e riutilizzo dei rifiuti. Ma abbiamo anche e soprattutto parlato dell’urgenza di completare tutte le opere per garantire la piena sicurezza idraulica del nostro territorio. Il sostegno dei ministri del governo Meloni è davvero prezioso – ha concluso Gandola – e non finisce qui: nei prossimi giorni arriveranno a Campi altri due sottosegretari. Una presenza compatta che testimonia la vicinanza del governo nazionale alla comunità campigiana, alle nostre istanze e al nostro progetto di cambiamento”.