Il ministro Lollobrigida lancia la volata a Montelatici: “Una candidatura autorevole e capace”

CAMPI BISENZIO – Anche il ministro di agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida lancia la volta ad Antonio Montelatici, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici. Il ministro è arrivato infatti oggi pomeriggio a Campi Bisenzio e si è soffermato anche sul fatto che il centro-destra non corra unito: “Credo – ha detto – sia stata una scelta doverosa rispetto al fatto che il primo partito della città, Fratelli d’Italia, potesse ambire a esprimere una candidatura autorevole. Antonio Montelatici è una persona capace, una persona che ha intorno a sé non solo FdI ma anche liste civiche che sono per definizione rappresentative di persone che hanno la volontà di impegnarsi per mettere alla città di svilupparsi in modo adeguato. Campi è una città strategica, tra Firenze e Prato, dove molte persone hanno trovato lavoro. La sinistra non è stata all’altezza di fare quello invece che potrà fare Montelatici. Se chi apprezza le politiche di Governo nazionale intende confermale, in queste elezioni vota Fratelli d’Italia. Vota i nostri amministratori per metterli in condizione di dare a Campi Bisenzio un’amministrazione all’altezza delle sfide del territorio e coerente con le politiche del Governo”. E Montelatici ha omaggiato il ministro con due “campigianine”, dolce tipico del territorio: “Ringrazio il ministro Lollobrigida per la sua presenza a Campi, – ha detto – dopo l’incontro a Roma dei giorni scorsi con Giorgia Meloni, la sua visita conferma quanto la nostra coalizione creda in questa sfida e sia determinata a vincere le elezioni amministrative”.