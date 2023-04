Il Movimento 5 Stelle con Andrea Tagliaferri: “In questa coalizione per il bene comune e quello di Campi”

CAMPI BISENZIO – Si definiscono come “un nuovo gruppo di attivisti”, in questo caso del Movimento 5 Stelle, che “dopo 5 anni di assenza dal consiglio comunale – si legge in una nota – è deciso a portare avanti con determinazione le istanze ambientaliste e legalitarie che contraddistinguono da sempre il nostro movimento”. Un traguardo […]

CAMPI BISENZIO – Si definiscono come “un nuovo gruppo di attivisti”, in questo caso del Movimento 5 Stelle, che “dopo 5 anni di assenza dal consiglio comunale – si legge in una nota – è deciso a portare avanti con determinazione le istanze ambientaliste e legalitarie che contraddistinguono da sempre il nostro movimento”. Un traguardo che è stato ufficializzato – e festeggiato – ieri pomeriggio alla presenza della consigliera regionale Silvia Noferi. Il Movimento 5 Stelle, infatti, è una delle quattro liste (insieme a SI Campi a Sinistra, FareCittà e Sì parco No aeroporto) che sostengono la candidatura a sindaco di Andrea Tagliaferri.

“Alcuni di loro li conosco da molti anni – ha detto Noferi – e posso garantire che si sono sempre spesi per la tutela del territorio, soprattutto contro le opere inutili come il nuovo aeroporto e se entreranno in consiglio comunale saranno delle sentinelle preziose per lavorare in sinergia con il gruppo regionale su questo tema, così come su altri, a cominciare dal contrasto alla Multiutility e alla conseguente quotazione in borsa del servizio idrico e delle sue infrastrutture”.

“La decisione di entrare a far parte di questa coalizione è stata frutto di una ponderata riflessione; storicamente il Movimento nei territori non ha sperimentato alleanze significative, tuttavia si è voluto anteporre a ogni distinguo e pregiudiziale i valori del bene comune, della comunità politica del M5S, il risalto per la città di Campi. Per noi è una sfida del tutto nuova, che accettiamo e che porteremo avanti con rispetto e lealtà ma senza mai rinunciare alla coerenza verso la nostra identità politica. Ringrazio quindi tutti coloro che, se anche non presenti in lista, si sono adoperati per raccogliere le firme, per fare i gazebo e scrivere il programma”.

Questi i candidati: Fabio Cassataro, Eleonora Giacalone, Ernesto D’Agati, Maresca Mattei, Giampiero Ventisette, Antonio Coppola, Mario Ricci, Anna Maria Pignattelli, Davide Baldazzi, Eleonora Colucci, Maurizio Bencistà, Paolo Bertolini, Maria Carmen Bandiera, Marco Alessi, Gabbriella Gabbrielli, Matteo Bogani, Maria Nunziata Stella e Pietro Trapassi.