Il Museo del Tessuto di Prato promuove il percorso formativo “Rigenera”

PRATO – Nell’ambito del Progetto EU EPIC, Il Museo del Tessuto promuove la prima edizione di Rigenera – Educational Tour alla scoperta della moda sostenibile, un percorso formativo (Summer School) che combina didattica, visite in azienda e incontri con figure del settore. Quindici posti disponibili per giovani laureati e professionisti. Le candidature sono aperte fino al 4 giugno 2026. […]

PRATO – Nell’ambito del Progetto EU EPIC, Il Museo del Tessuto promuove la prima edizione di Rigenera – Educational Tour alla scoperta della moda sostenibile, un percorso formativo (Summer School) che combina didattica, visite in azienda e incontri con figure del settore. Quindici posti disponibili per giovani laureati e professionisti. Le candidature sono aperte fino al 4 giugno 2026. Il distretto tessile di Prato è uno dei più attivi d’Europa, con una filiera produttiva ancora pienamente in funzione e una lunga tradizione manifatturiera. La proposta nasce come esperienza sperimentale di Educational Tourism – forma di viaggio in cui la motivazione principale è l’apprendimento e l’arricchimento culturale o professionale – nel contesto di EPIC (Experience Prato Industrial Culture), progetto europeo finanziato dal Programma EUI e coordinato dal Comune di Prato che lavora alla valorizzazione del patrimonio industriale locale come risorsa per un turismo consapevole e destagionalizzato. RIGENERA rappresenta uno dei suoi assi formativi, con l’obiettivo di costruire competenze concrete su un tema centrale per il settore: come orientare un sistema produttivo complesso verso modelli più circolari e responsabili.

La sostenibilità nel tessile e nella moda è oggi una delle sfide più concrete per l’industria globale. RIGENERA la affronta con un approccio diretto e applicato: cinque giorni intensivi, dal 29 giugno al 4 luglio 2026, tra lezioni, visite in azienda, esperienze pratiche e incontri con esperti, imprenditori, designer e ricercatori chiamati a condividere esperienze e competenze dal panorama nazionale e internazionale. Il Museo del Tessuto sarà la sede principale per lezioni teoriche e talk tematici, ma buona parte delle attività si svolgerà negli spazi produttivi del distretto e del territorio, realtà in cui la transizione verso modelli produttivi più sostenibili è in corso da tempo. Ampio spazio sarà dedicato ai modelli di business orientati alla circolarità, all’innovazione dei materiali, alle certificazioni più aggiornate, alle tecnologie digitali per una produzione più consapevole fino ad una riflessione per una comunicazione responsabile. Il programma includerà inoltre una panoramica sul turismo industriale e sul patrimonio produttivo come risorsa culturale, tema che il territorio pratese incarna in modo particolarmente significativo.

I partecipanti avranno inoltre accesso alla Textile Library del Museo, una materioteca d’avanguardia dove l’innovazione sposa la responsabilità ambientale. Il percorso permetterà di esplorare dal vivo le frontiere della circular economy, con un focus prioritario su fibre naturali, materiali rigenerati e finissaggi a basso impatto. Il coordinamento scientifico dell’iniziativa è affidato a Silvia Gambi, esperta internazionale di moda sostenibile, che cura la progettazione didattica, la selezione dei docenti e la definizione delle esperienze sul campo, in collaborazione con il Museo del Tessuto. “Siamo molto soddisfatti di organizzare per la prima volta un’iniziativa come la Summer School Rigenera, – dichiara Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Museo del Tessuto di Prato – proposta formativa che mette in connessione e dialogo giovani talenti, professionisti ed aziende valorizzando le nostre grandi competenze in materia di sostenibilità”.

La Summer School accoglierà 15 partecipanti di età comprese tra i 18 e i 35 anni, rivolgendosi a profili diversi: giovani laureati in design, economia, sostenibilità o discipline affini; giovani professionisti del settore moda e tessile; persone in transizione formativa o professionale che vogliono acquisire competenze spendibili nel settore. In linea con l’approccio di Educational Tourism, Rigenera punta a consolidare l’identità della Summer School come polo d’attrazione turistico-educativo oltre i confini locali incentivando la partecipazione di profili provenienti da fuori regione. La selezione delle candidature idonee sarà affidata a una commissione che valuterà la coerenza del profilo, la qualità delle motivazioni e l’eterogeneità dei partecipanti con l’obiettivo di creare un gruppo di “esploratori” pronti per un’esperienza immersiva e stimolante, con un interesse reale per la sostenibilità e la prospettiva di tradurlo in concrete opportunità professionali. La Summer School punta a coinvolgere profili dai 18 ai 35 anni, restando tuttavia aperta anche a candidature di età superiore che verranno prese in considerazione in subordine ai posti disponibili per completare la community dei partecipanti.

Tutte le informazioni sull’esperienza Rigenera, dettagli dell’iniziativa e modalità di candidatura sono disponibili nel bando di partecipazione, consultabile sul sito del Museo del Tessuto e sul sito del progetto EPIC ai link Museo del Tessuto: https://www.museodeltessuto.it/rigenera-educational-tour-alla-scoperta-della-moda-sostenibile/ – Progetto EPIC: https://www.epicprato.it/it/attivita/rigenera-prato-summer-school/pagina8439.html. Le candidature sono state prorogate e andranno inviate via mail entro giovedì 4 giugno seguendo le indicazioni per i documenti necessari come specificato nel bando. Per informazioni sul programma, sulle modalità di candidatura o su qualsiasi altro aspetto dell’iniziativa, è possibile scrivere a Francesco Bolli all’indirizzo f.bolli@museodeltessuto.it.