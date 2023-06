Il museo Ginori e il mistero della raccolta fondi per la riapertura

SESTO FIORENTINO – Nel 2017, in occasione del “G7 della Cultura”, l’associazione per il Museo Ginori aveva promosso un pranzo di raccolta fondi per la riapertura del Museo Ginori, alla presenza dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini, del sindaco di Firenze Dario Nardella e di varie autorità. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa avrebbe permesso di raccogliere […]

SESTO FIORENTINO – Nel 2017, in occasione del “G7 della Cultura”, l’associazione per il Museo Ginori aveva promosso un pranzo di raccolta fondi per la riapertura del Museo Ginori, alla presenza dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini, del sindaco di Firenze Dario Nardella e di varie autorità. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa avrebbe permesso di raccogliere 500mila euro che, a oggi, non sono stati ancora versati alla Fondazione, circostanza riferita alcune settimane fa anche dal presidente Tomaso Montanari nel corso dell’audizione davanti alla della Sesta Commissione consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Sesto Fiorentino.

“Rimango molto stupito dalla spiegazione fornita dall’attuale presidente di Confindustria in merito ai 500mila euro raccolti dall’associazione per il Museo Ginori e mai versati alla Fondazione. – dice il sindaco Lorenzo Falchi – Ricordo molto bene i termini dell’impegno preso in occasione del pranzo di raccolta fondi del marzo 2017, al quale partecipai su invito di Confindustria, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Nardella e del ministro Franceschini. Ricordo molto bene anche le dichiarazioni pubbliche rese dall’allora presidente degli industriali in occasione dell’evento e ai media, in cui si fa riferimento esplicito a donazioni degli associati e non a generiche promesse di disponibilità che oggi scopriamo addirittura essere nel frattempo scadute. Non voglio credere a quanto ipotizzato sulla stampa, ovvero che l’erogazione del contributo si sarebbe arenata poiché Ministero, Regione e Comune avrebbero individuato alla guida della Fondazione Museo una persona sgradita a Confindustria. Continuo a sperare che si sia trattato di un malinteso e che la vicenda possa presto essere chiarita”.