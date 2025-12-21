Il Natale della Misericordia di Campi è nel segno della solidarietà. Insieme a Comune, MAE Spa e Paolo Brosio

CAMPI BISENZIO – E’ una bella storia quella che vi raccontiamo oggi. Una storia che si addice al periodo e ai giorni di festa. Quest’anno, infatti, oltre al tradizionale servizio del “Babbo Natale a domicilio” che allieta i più piccoli con la consegna dei doni da mettere sotto l’albero, la Misericordia ha pensato anche ai più grandi. Lo ha fatto grazie alla generosa donazione di una serie di pacchi alimentari da parte della MAE Spa della famiglia Rovellini di Piacenza, specializzata nella produzione di fibre, che già nel 2023, nei giorni successivi alla temenda alluvione, ma anche nel 2024, aveva dimostrato tutta la sua generosità nei confronti di Campi Bisenzio e dei campigiani. Così, il giorno di Natale, quaranta famiglie che loro malgrado stanno vivendo un periodo di difficoltà, tramite i servizi sociali del Comune di Campi e la stessa Misericordia di Campi Bisenzio, potranno allestire una tavola più che dignitosa.

Grazie infatti all’impegno della MAE Spa e delle Olimpiadi del cuore di Paolo Brosio, ognuna di loro riceverà un consistente pacco di generi alimentari. I primi tre sono stati consegnati ieri mattina in via Saffi nella sede della Misericordia mentre gli altri saranno portati il 24 dicembre nelle rispettive case direttamente dal Babbo Natale della Misericordia, un servizio che si ripete puntualmente tutti gli anni. Un gesto di solidarietà importante quello della MAE Spa, sponsor a sua volta delle Olimpiadi del cuore. A rafforzare il senso di comunità che, come sottolineato dal provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, “questa iniziativa vuole dare”, la presenza, al momento della consegna dei primi pacchi, del sindaco Andrea Tagliaferri, dello stesso Paolo Brosio e dei rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine. Per poi aggiungere: “Questa iniziativa – ha detto Biancalani – testimonia l’unità e la collaborazione che la Misericordia ha con le altre realtà del territorio con cui collabora regolarmente. Voglio inoltre ringraziare di cuore la famiglia Rovellini e Paolo Brosio per la generosità e la disponibilità che mostrano sempre nei confronti della nostra associazione”. Il sindaco Tagliaferri, invece, ha voluto sottolineare “la costanza con cui Brosio si attiva sempre nei confronti di Campi Bisenzio, ed è un elemento da mettere in risalto, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo e nel quale le fragilità aumentano di giorno in giorno”. Tornando invece per un attimo ai più piccoli, Babbo Natale arriverà con i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio e porterà i regali ai vostri bambini nel tardo pomeriggio e sera del 24 dicembre: per prenotare la visita di Babbo Natale e de suoi Elfi chiamate il numero 335 1083120.