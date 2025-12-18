Il Natale di Lastra a Signa è “tra le Mura”: dal 18 al 21 dicembre concerti, spettacoli e mercatini nel centro storico 

LASTRA A SIGNA – Torna per il secondo anno consecutivo a Lastra a Signa “Natale tra le mura”, la rassegna che porterà nel centro cittadino da questa sera fino al 21 dicembre concerti, spettacoli, mercatini, attività per bambini e tanto altro. Il fulcro della manifestazione sarà la grande tensostruttura riscaldata in piazza Garibaldi che ospiterà concerti dal vivo; da Bobby Solo all’Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti. La rassegna sarà inaugurata questa sera alle 21.30 in piazza Garibaldi con “Note di Natale”, esibizione della banda musicale della Misericordia di Malmantile. Venerdì 19 dicembre alle 21 sarà invece la volta del concerto di Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana: storica orchestra da ballo italiana, fondata negli anni ’70 da Franco Bagutti e oggi guidata dal figlio Gianmarco. Con un repertorio che spazia dal liscio al pop melodico, fino ai balli moderni, è considerata una delle formazioni più amate nel panorama del ballo italiano. Professionalità, arrangiamenti curati e una forte tradizione familiare ne hanno fatto un punto di riferimento nelle sale da ballo e negli eventi musicali in tutta Italia.

Sabato 20 dicembre dalle 9 alle 20 il centro storico si animerà con mercatini di arte e ingegno e delle associazioni per le vie del centro storico, le attività e prove di tiro a cura della Compagnia Arcieri del Convivio al Giardino delle Mura e alle 15.30 da piazza del Comune partirà “Il Natale delle Arti”: iniziativa ideata dal Teatro delle Arti di Lastra a Signa per bambini, ragazzi e famiglie con interventi teatrali e musicali e la Fantatombola musicale e teatrale (dalle 16.30 al Teatro), insomma una carovana di suoni, teatro, colori, giochi e musica con premi e regali a sorpresa. La sera alle 21.30 in piazza Garibaldi il concerto di Bobby Solo accompagnato dall’Orchestra Ritmosinfonica Crescendo Musica Toscana diretta da Alberto Solari, direzione artistica Luca Marino. Bobby Solo uno dei più noti cantautori e chitarristi italiani, celebre per avere portato il rock’n’roll in Italia negli anni ’60, nel 1964 ha raggiunto la fama internazionale con la canzone “Una lacrima sul viso”, ha poi vinto il Festival per ben due volte: nel 1965 con “Se piangi, se ridi” e nel 1969 con “Zingara”, in coppia con Iva Zanicchi. La sua lunga carriera continua ancora oggi ad abbracciare musica pop, country e rock.

Domenica 21 dicembre ultimo giorno della rassegna con dalle 9 alle 20 in piazza del Comune il mercato dei produttori agricoli promosso da Cia, Coldiretti e Upa. Continuano anche il mercatino di arte e ingegno e delle associazioni per le vie del centro storico e le attività a cura della Compagnia Arcieri del Convivio. Dalle 18.30 tornano gli spettacoli e concerti nella tensostruttura riscaldata di piazza Garibaldi con il Concerto Gospel del gruppo Light Gospel Choir, direttrice Letizia Dei, Federico Pacini tastiere, Marco Vorsinotti percussioni. A seguire esibizione del Coro dell’Accademia Musicale Caruso con “Auguri in musica”. Alle 20.30 concerto con musiche di Verdi, Puccini Leoncavallo, Gastaldon con Camilla Gallardo Flores soprano, Alessandro Lanzi tenore, Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini duo pianistico.

“Seconda edizione della manifestazione con la quale vogliamo far vivere le nostre piazze e far tornare le persone nel nostro centro storico, con eventi di qualità dedicati ad adulti, bambini, ragazzi e famiglie, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – il giovedì, fuori programma, avremo anche l’esibizione canora e musicale degli alunni e studenti delle nostre scuole. Continuiamo quindi a lavorare per offrire alla comunità proposte che invitino alla socialità, allo stare insieme cercando di indirizzare l’evento verso diverse fasce d’età. Novità di quest’anno le manifestazioni che faranno da cornice alla tensostruttura dove si terranno gli spettacoli, con mercatini e street food”. “Un’offerta variegata che ha cercato di tenere insieme le realtà del territorio – ha aggiunto l’assessore alla cultura Massimo Galli – dall’associazionismo, alle istituzioni culturali come il Teatro delle Arti e l’Accademia musicale Caruso e che dimostra la volontà di questa amministrazione di investire sulla cultura, sugli eventi e soprattutto su proposte di valore e di varia tipologia per tutti i nostri cittadini”.