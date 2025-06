Il parco dei Renai compie venticinque anni e riapre la spiaggia in sabbia naturale

SIGNA – Venticinque anni di natura e divertimento, relax e benessere. Il parco dei Renai di Signa compie, quest’anno, venticinque anni e mercoledì prossimo, 25 giugno, al suo interno si terrà un intero pomeriggio dedicato all’anniversario con la cerimonia ufficiale e gli interventi delle autorità, comunali e regionali, prevista per le 17.30 al lotto 0. Sempre mercoledì riaprirà al pubblico anche la spiaggia in sabbia naturale del lotto 1 terminate le lunghe e complesse attività di riqualificazione e rigenerazione dopo l’ondata di maltempo del marzo scorso. Lo stabilimento balneare, dunque, è pronto ad accogliere nuovamente i bagnanti con sabbia finissima e una balneabilità che regge il confronto con le migliori località marine.

“A distanza di 25 anni dall’apertura al pubblico – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – la nostra amministrazione comunale, insieme alla società di gestione del Parco, intende promuovere i risultati ottenuti nonché presentare i nuovi interventi previsti per il futuro con un’iniziativa pubblica che si terrà il 25 giugno. In tutti questi anni il parco, che accoglie il “mare dei fiorentini”, è diventato un punto di riferimento per tutta la Piana e l’area metropolitana, un luogo di benessere, sport e natura, particolarmente apprezzato da giovani e famiglie, dove poter recuperare la dimensione sociale e godere di momenti di assoluto divertimento”.

“Da un’area fortemente degradata – aggiunge il fondatore e promotore del progetto, Andrea Marzi, amministratore delegato della società Isola dei Renai – a un piano di recupero per la realizzazione di un parco naturale aperto gratuitamente al pubblico. Da 25 anni il parco dei Renai garantisce ai cittadini dell’area metropolitana uno spazio a ingresso gratuito dove è possibile passare il proprio tempo libero con tante attrazioni e servizi che hanno reso la nostra oasi verde della Piana un modello di collaborazione tra pubblico e privato non solo per la provincia di Firenze. Il progetto prevede ulteriori passaggi in avanti con la speranza che dai Renai sia possibile creare un vero e proprio sistema metropolitano di parchi collegati da piste ciclabili all’insegna della natura”.

Ed ecco il programma degli eventi promossi in occasione dell’anniversario: il via alle 15 con l’inaugurazione, al lotto 1, della spiaggia in sabbia naturale. A seguire dalle 16 alle 19, l’intrattenimento per bambini e ragazzi con “Gioca la mente”, animazione di piazza in legno, giochi di logica, mille bolle e il laboratorio di bolle e sapone giganti. Poi, alle 17.30, al lotto 0, la cerimonia ufficiale con la tavola rotonda dal titolo “Il parco dei Renai tra relax, sicurezza idraulica e recupero ambientale” mentre alle 19, alle 21 e alle 22 si svolgerà l’esibizione della Streetband “The Fantomatik Orchestra”. “Dopo avere funzionato come cassa di espansione – ha concluso il sindaco Fossi – il parco dei Renai tornerà da mercoledì prossimo nel suo più pieno splendore. Un esempio di sinergia tra investimenti pubblici e privati che hanno permesso la realizzazione di quest’area. Ma anche un catalizzatore di risorse e un volano per l’economia viste le attività presenti che danno posti di lavoro e creano reddito, rappresentando i Renai una grande risorsa per il tempo libero e la natura in Toscana”.