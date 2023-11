Il Partito Democratico di Lastra a Signa al lavoro per le prossime amministrative: “Alla ricerca di un candidato unitario”

LASTRA A SIGNA – Parola d’ordine condivisione di progetti e idee per il futuro di Lastra a Signa. Con questi obiettivi già da tempo il Partito Democratico lastrigiano è al lavoro per individuare, sulla base di un percorso condiviso, “altre forze politiche che possano sostenere, insieme a quest’ultimo, una forte candidatura per le prossime elezioni […]

LASTRA A SIGNA – Parola d’ordine condivisione di progetti e idee per il futuro di Lastra a Signa. Con questi obiettivi già da tempo il Partito Democratico lastrigiano è al lavoro per individuare, sulla base di un percorso condiviso, “altre forze politiche che possano sostenere, insieme a quest’ultimo, una forte candidatura per le prossime elezioni amministrative”, si legge in una nota. Nel mese di ottobre “il segretario della nostra unione comunale Alessio Ducci, insieme al capo gruppo in consiglio comunale Duccio Zingoni, ha avviato le consultazioni per la formazione della coalizione. I contatti sono iniziati da Sinistra per Lastra, partito dell’attuale maggioranza e sono proseguiti con Italia Viva, Azione e Socialisti. A tutti gli interlocutori è stato posto il tema che il Pd lastrigiano mira a costruire una coalizione più ampia, con tutti gli schieramenti che convergono su alcuni punti cardine che hanno origine dall’attuale giunta guidata da Angela Bagni, fra questi, la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, la ristrutturazione dello Spedale di Sant’Antonio, la rivitalizzazione del centro storico, proseguire il supporto concreto verso gli anziani grazie a nuovi e attuali modelli di sviluppo del Centro sociale residenziale ed un occhio di riguardo alle famiglie con l’impegno a costruire due nuovi asili nido grazie ai fondi del Pnrr”.

Al termine di questa prima fase di consultazioni, “tutti i soggetti interpellati si sono resi disponibili a costruire una nuova alleanza di coalizione che riconosce nel Pd un elemento imprescindibile di coesione e garanzia, al tempo stesso è stato definito che il futuro candidato sindaco dovrà essere espresso dal Partito Democratico. Giovedì 23 novembre, la presidente del partito, Monica Pisapia, ha convocato l’assemblea della nostra unione comunale: fra i punti all’ordine del giorno anche la futura coalizione per le amministrative del 2024″. Nell’occasione il segretario Alessio Ducci ha relazionato i presenti sui passaggi intercorsi con le varie forze politiche, con particolare attenzione a questi ultimi in quanto l’approdo di Leonardo Cappellini in Azione avvenuto all’inizio di novembre ha avuto come conseguenza la revoca delle sue deleghe di vice-sindaco e assessore da parte del sindaco Bagni: “Un provvedimento condiviso e approvato all’unanimità dalla segreteria e dal gruppo consiliare del Pd lastrigiano. E’ evidente che la decisione è stata presa dal gruppo dirigente del Pd nei confronti di un proprio iscritto, una figura apicale quale era Cappellini, e che non ha niente a che vedere nei confronti di Azione. Nei giorni immediatamente precedenti all’assemblea del 23 novembre, ci sono stati dei momenti di confronto con gli esponenti territoriali di Azione, i quali hanno confermato la volontà di proseguire il percorso insieme al Pd per costruire insieme la nuova coalizione di centro-sinistra”.

Il tema del perimetro delle future alleanze di coalizione è stato ampiamente dibattuto durante l’assemblea, – conclude il comunicato – al termine degli interventi, la maggior parte dei quali hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla segreteria, l’assemblea ha votato all’unanimità lo schema di coalizione che prevede oltre al Pd, Sinistra per Lastra, Italia Viva, Azione e i Socialisti e ha dato mandato al segretario di proseguire le consultazioni per convergere su un candidato unitario che come già detto in precedenza, dovrà essere espresso dal Partito Democratico”.