Il Pd campigiano inizia a scoprire le carte: da solo o “in compagnia”?. “Fondamentale superare divisioni e pregiudizi”

CAMPI BISENZIO – Il Partito Democratico di Campi Bisenzio ancora non si sbilancia su chi sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Ma non si sbilancia neanche più di tanto sul fatto se ci sarà un’alleanza con altre forze politiche (più spostate a sinistra?) o se correrà da solo. Certo è – o almeno questa è la nostra impressione – che con la nota diffusa nella giornata di oggi da parte della segreteria del partito (nella foto il segretario Lorenzo Galletti), qualche “messaggio” sia stato voluto lanciare. A che pro o a chi? Lo scopriremo solo vivendo, anche se il tempo inizia davvero a stringere e l’appuntamento con le urne si avvicina sempre di più.

“Elaborare una proposta politica in grado di governare la città – si legge nel comunicato – unendo la tradizione di governo del territorio a schemi innovativi e discontinui per rispondere alle mutate esigenze e declinare il disegno del futuro della città con ambizione e attenzione alla protezione delle persone. Sfruttando le tante opportunità già impostate, immaginandone di nuove, ripensando ciò che sarà necessario ripensare: questo abbiamo proposto formalmente alle forze politiche e civiche della città che risiedono stabilmente nell’area del centro-sinistra con l’intenzione di superare divisioni e pregiudizi e allargare il fronte che si opporrà alla destra nelle prossime elezioni amministrative. Una proposta aperta, concreta, fatta senza imporre veti né nomi, nell’interesse esclusivo della città e della ricomposizione del fronte di centro-sinistra. Un fronte che, nelle ultime elezioni politiche, seppur diviso e disgregato, ha rappresentato ancora ampiamente la maggioranza dei cittadini di Campi Bisenzio. Decidere insieme, dunque, anche il nome del candidato o della candidata al ruolo di sindaco, aperti a ogni metodo per la selezione incluse le primarie di coalizione”.

E ancora: “Abbiamo avviato, su nostra iniziativa, una serie di incontri in queste settimane in cui abbiamo illustrato la proposta di apertura registrando riscontri positivi e collaborativi. Entro la metà del mese di febbraio trarremo le conclusioni di questo percorso e capiremo se anche le altre forze politiche e civiche vorranno cogliere fino in fondo la sfida lanciata dal Partito Democratico. Diversamente continueremo nel lavoro di costruzione di una proposta politica, mai interrotto, che parte dall’attuale maggioranza e che proverà ad allargarsi alle forze che la condivideranno”.