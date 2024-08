Il Pd di Calenzano cerca il rilancio: tre reggenti per arrivare al congresso

CALENZANO – Una reggenza per tre per portare rilanciare il Partito democratico di Calenzano dopo l’ultima sconfitta elettorale. Decisione presa su proposta della segreteria metropolitana nell’assemblea del 31 luglio. Nell’assemblea, alla quale ha partecipato la segretaria metropolitana Monica Marini, è stata nominata una reggenza, composta da personalità riconosciute sul territorio, gli assessori uscenti Irene Padovani […]

CALENZANO – Una reggenza per tre per portare rilanciare il Partito democratico di Calenzano dopo l’ultima sconfitta elettorale. Decisione presa su proposta della segreteria metropolitana nell’assemblea del 31 luglio. Nell’assemblea, alla quale ha partecipato la segretaria metropolitana Monica Marini, è stata nominata una reggenza, composta da personalità riconosciute sul territorio, gli assessori uscenti Irene Padovani e Alberto Giusti e il primo segretario del Pd calenzanese, Salvatore Cardellicchio, con il compito di rilanciare l’attività politica del Partito Democratico a Calenzano, sotto la supervisione e con il supporto dei livelli superiori del Partito.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità per iniziare questo percorso perché crediamo fortemente nella necessità di ricostruire la comunità democratica a Calenzano,- dicono i tre reggenti – partendo dalle persone che hanno sempre creduto nel Pd, richiamando anche chi in questi anni si è allontanato e coinvolgendo persone nuove, consentendo loro di dare un contributo attivo alla nostra comunità politica”.

“Il PD è e deve essere il punto di riferimento del centrosinistra nel territorio. – proseguono i tre reggenti – Così come sta crescendo a livello nazionale sotto la guida della segretaria Elly Schlein, così deve fare a livello locale. I temi su cui prendere posizione e lavorare sono netti e condivisi, a partire dal referendum contro l’autonomia differenziata. Sanità, istruzione, salvaguardia dell’ambiente, lavoro. Dobbiamo rigenerare il nostro modo di stare sul territorio: dal mese di settembre lanceremo una nuova campagna per il tesseramento, insieme a una serie di iniziative sui temi nazionali e locali, improntando all’ascolto delle istanze e dei bisogni tutte le nostre attività. Vogliamo recuperare un approccio sociale e comunitario, diffondendo cultura e saperi, rigenerando i rapporti con le realtà associative calenzanesi. Inoltre, in coordinamento con il gruppo consiliare, ci impegneremo per tenere un’opposizione solida e concreta in consiglio comunale, sostenuta dai temi della nostra eredità amministrativa e programmatica, e dalle nostre competenze. Vogliamo costruire e tenere aperto un dialogo con tutte le forze che a Calenzano si riconoscono negli ideali progressisti, incluse quelle realtà che adesso governano Calenzano, sulla base dei valori comuni e partendo dalle basi programmatiche che condividiamo. A tutte le iscritte, gli iscritti e i simpatizzanti del Pd chiederemo di lavorare insieme per una nuova fase di crescita e rinascita”.