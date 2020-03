Il Pd di Campi lancia una raccolta fondi a favore della Protezione civile

CAMPI BISENZIO – Prende il via oggi una raccolta fondi organizzata dal Partito Democratico di Campi a favore della Protezione civile che, con l’apporto fondamentale delle associazioni di volontariato del territorio, sta svolgendo un lavoro enorme in queste settimane di emergenza sanitaria. “Misericordia, Pubblica Assistenza, Fratellanza Popolare e Vab – si legge in una nota – si confermano colonne portanti del nostro tessuto sociale. Abbiamo quindi deciso di avviare questa raccolta per contribuire economicamente a questo enorme sforzo. Per chi non avesse la possibilità di utilizzare l’home banking e fare bonifici da casa, raccogliamo telefonicamente “promesse di donazione” che provvederemo ad anticipare alla Protezione civile. Prima dell’emergenza sanitaria stavamo programmando molte attività politiche che chiaramente hanno subito uno stop. Tuttavia, ci siamo chiesti come il Pd potesse venire in aiuto della comunità così duramente messa alla prova. Ci è sembrato quindi giusto avviare questo progetto in sostegno di una istituzione fondamentale come la protezione civile, oltre a contribuire con molti iscritti e militanti al servizio volontario di spesa a casa. Siamo una bella comunità politica e dobbiamo dimostrarlo anche in questi giorni difficili”.

(Qui di seguito, nell’immagine pubblicata, tutte le coordinate per partecipare alla raccolta)