Il Pd di Campi presenta la nuova segreteria. Galletti: “Rinnovamento e apertura le due parole chiave”

CAMPI BISENZIO – Rinnovamento e apertura saranno le due parole chiave da cui ripartirà l’attività del Partito democratico a Campi Bisenzio. “La vittoria elettorale per noi è un punto di partenza, non di arrivo” erano state infatti le parole del segretario del Pd Lorenzo Galletti all’indomani del risultato delle regionali. Proprio in questa direzione lavorerà la nuova segreteria, presentata lunedì durante l’assemblea del partito, svoltasi online in rispetto delle nuove normative anti-Covid. “Non dovremo affrontare altre elezioni a breve termine – ha aggiunto il segretario – e questo ci dà il tempo per lavorare in questa direzione; per noi deve essere un momento di costruzione, una fase cruciale per il rinnovamento e l’apertura del Pd verso l’esterno. Un rinnovamento che non deve riguardare solo la classe dirigente, ma anche le politiche del partito e le modalità con cui vengono attuate, e un’apertura verso quella parte di società che si rivede nei valori del centrosinistra. Perché il nostro obiettivo è arrivare a tutte le fasce della società, soprattutto quelle più provate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria e dalla crisi socio economica che ne scaturisce”.

Un mix di esperienza ed energie nuove caratterizzeranno quindi la nuova segreteria composta da: Salvatore Cacciola (rapporti con circoli e associazioni), Angelina Prisco (sviluppo economico e associazioni sindacali), Andrea Falciani (scuola e cultura), Antonella Greco (sociale e salute), Paolo Federighi (organizzazione e rapporti con l’amministrazione), Alessandra Carovani (pari opportunità e politiche di genere), Valentina Tisi (comunicazione e rapporti con i gruppi consiliari), Enrico Capaccioli (tesoriere). “Una segreteria forte delle competenze dei suoi componenti e che rispetta la parità di genere – ha evidenziato il segretario – per noi infatti questo rappresenta un punto di forza concreto e non un dato meramente simbolico”. Al lavoro della segreteria si aggiungerà quello dei circoli e dei nuovi coordinatori: Niccolò Caselli per il circolo Campi centro-sud e Fabrizio Mertino per il circolo Campi nord-ovest. “Il rinnovamento passa anche dai nostri circoli – ha sottolineato Galletti – che saranno sempre più un punto di riferimento e di ascolto per i territori e i cittadini, ma anche uno spazio dedicato a idee nuove, vista la presenza di tanti giovani che si sono avvicinati a noi entrando a far parte dei due direttivi”.