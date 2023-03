Il Pd signese fra analisi delle primarie e le amministrative del 2024: “Con il M5S c’è già un dialogo, vogliamo parlare con Italia Viva e Azione”

SIGNA – Per il Pd signese è tempo di analisi delle primarie per l’elezione del segretario nazionale che ci siamo appena lasciati alle spalle ma anche di guardare al futuro, visto che fra poco più di un anno ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. A fare il punto della situazione […]

SIGNA – Per il Pd signese è tempo di analisi delle primarie per l’elezione del segretario nazionale che ci siamo appena lasciati alle spalle ma anche di guardare al futuro, visto che fra poco più di un anno ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. A fare il punto della situazione sono stati quindi il segretario Federico La Placa, il capo gruppo Viola Valguarnera e il vice-capo gruppo Dino Ballerini.

“Siamo soddisfatti – ha detto La Placa – per la partecipazione degli iscritti al congresso e poi dei simpatizzanti alle primarie. Mentre l’affluenza al voto in tutta Italia ha registrato un calo costante fra il primo e il secondo appuntamento, a Signa all’incirca ha sempre votato lo stesso numero di persone, oltre 500”.

“Per la prima volta in tanti anni, – ha aggiunto – stiamo ricevendo richieste per nuovi tesseramenti o di persone che vogliono tornare a far parte del partito perché magari erano state iscritte al Pd in passato. Nei prossimi mesi cominceremo a lavorare per le amministrative del 2024: il Pd non è “autosufficiente” e perciò, a maggior ragione, vogliamo allargare il campo delle alleanze. Siamo quindi al lavoro con le liste che già sostengono questa amministrazione comunale ma stiamo dialogando anche con il M5S e vogliamo parlare con Italia Viva e Azione”.