SESTO FIORENTINO – Domenica 12 ottobre alle 17 alla Lucciola di piazza IV Novembre si terrà lo spettacolo “Il potere delle favole”.Andrea Bruni e Alessia De Rosa coinvolgeranno i piccoli in una lettura teatralizzata di favole antiche e moderne, conosciute e sconosciute. Ad accompagnarli le musiche e i suoni dal vivo di Alessandro Luchi. Uno spettacolo per tutti, che stimola l’immaginazione e l’ascolto. Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: prenotazione@gmail.com.
“Il potere delle favole”: teatro per ragazzi alla Lucciola
