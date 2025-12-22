Il premio giornalistico sportivo “Lo sport che vogliamo” del Panathlon metropolitano di Firenze ad Andrea Pratellesi

FIRENZE – E’ stato assegnato ad Andrea Pratellesi il premio “Lo sport che vogliamo” istituito dal Club 488 “Firenze Medicea” del Panathlon International in collaborazione con Ussi Toscana e US Acli Toscana, con il patrocinio di Coni Firenze e Città Metropolitana di Firenze. Giornalista fiorentino iscritto alla sezione regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Pratellesi lavora per “RadioTv Serie A”, il canale ufficiale della Lega Calcio interamente dedicato al racconto del massimo campionato, il quotidiano La Nazione, è addetto stampa del Bisonte Volley Firenze e per tredici anni è stato una voce di Radio Sportiva, per la quale ha anche seguito da inviato le Olimpiadi invernali di Sochi 2014 e poi quelle estive di Rio 2016.

Pratellesi ha ricevuto il premio, alla sua prima edizione, in occasione della conviviale natalizia del club a Villa Viviani a Firenze dalle mani di Fabio Cannone, presidente del Club Firenze Medicea, Franco Morabito, presidente Regionale Ussi, e Leonardo Cappellini, presidente regionale Unione Sportiva Acli. “Questo vuole essere un riconoscimento – hanno spiegato gli organizzatori nella motivazione del premio – al qualificato lavoro svolto nei diversi ambiti della comunicazione sportiva da Andrea Pratellesi nella sua già ricca carriera professionale, per la competenza, la passione e l’equilibrio con cui racconta lo sport, incarnando i valori più autentici di lealtà, rispetto e promozione culturale”. Ma anche per “la bellezza della sua persona, sempre vicino a iniziative fiorentine di cultura e sport, con disponibilità umana e la capacità di mantenere uno stile sobrio e trasparente, qualità che ne fanno un professionista stimato nel panorama del giornalismo sportivo”.

Alla serata sono intervenuti tra gli altri, per il Coni Simone Cardullo e Gianni Taccetti, presidente regionale e delegato metropolitano, Cosimo Guccione, presidente del consiglio comunale di Firenze, Siro Pasquini, vicegovernatore Panathlon International Area 6 Toscana, Maurizio Toccafondi, vicepresidente nazionale Aics, Marco Ceccantini, presidente regionale Uisp, Francesco Lonero, presidente provinciale US Acli Firenze, Roberto Bellocci, consigliere regionale Lnd Figc, Fabrizio Boni presidente U.N.V.S. sezione Nesti Pandolfini Le Signe, Valeria Pisacchi, presidente US Affrico Firenze, Marika Pollicina ed Enrico Minelli, vicepresidenti del Panathlon Firenze Medicea. La serata è stata inoltre l’occasione per riflettere sul tema “Lo sport che vogliamo: sport per tutti”, ponendo l’accento sull’impegno delle associazioni e degli enti di promozione sportiva nel diffondere la cultura dell’inclusione, della partecipazione e del benessere attraverso lo sport, in piena sintonia con la missione del Panathlon International.