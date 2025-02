Il Premio Oscar Wilde ad Alessandro Calonaci. E il sindaco Caporaso gli rende omaggio in Comune

LASTRA A SIGNA – E’ stato un modo semplice, ma genuino, per rendergli il giusto omaggio. Il sindaco Emanuele Caporaso e l’assessore alla cultura, Massimo Galli, hanno ricevuto infatti ieri in Comune l’attore e regista Alessandro Calonaci, reduce da numerosi successi fra cui quelli conseguiti con il Teatro Aurora di Scandicci di cui è direttore […]

LASTRA A SIGNA – E’ stato un modo semplice, ma genuino, per rendergli il giusto omaggio. Il sindaco Emanuele Caporaso e l’assessore alla cultura, Massimo Galli, hanno ricevuto infatti ieri in Comune l’attore e regista Alessandro Calonaci, reduce da numerosi successi fra cui quelli conseguiti con il Teatro Aurora di Scandicci di cui è direttore artistico. Risultati importanti che gli sono valsi il premio Oscar Wilde presso la sede del Parlamento europeo a Roma (foto in basso): “Complimenti ad Alessandro Calonaci che ha ricevuto il premio Oscar Wilde – ha detto il sindaco – per i risultati ottenuti al Teatro Aurora di Scandicci di cui è direttore artistico. E grazie ad Alessandro per tutta la passione che ci mette e il lavoro che porta avanti come artista e divulgatore teatrale e culturale sul territorio”.