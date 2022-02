Il professor Barbero “di nuovo in Gkn per parlare di storia e di cultura. Una scelta di altissimo significato”

CAMPI BISENZIO – Secondo appuntamento per la “convergenza culturale”, una rassegna di lezioni e dibattiti tenuti da esperti in vari ambiti organizzato dagli operai dell’ex Gkn Driveline di Campi Bisenzio. Nella giornata odierna, presente il professor Alessandro Barbero che ha tenuto una lezione incentrata sulla società nel Medioevo, con un focus sulla rivolta dei Ciompi e le radici medievali della società odierna. Per Mario Iacobelli, del Collettivo di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze “la convergenza culturale nasce dalla convinzione che in un momento difficile come questo, dopo mesi di lotta e ora in cassa integrazione, l’unione tra noi può essere un fattore determinante. Questo tipo di attività è fondamentale non solo per tenerci uniti, ma anche e soprattutto per aumentare la nostra consapevolezza collettiva”. Soddisfatto Alessandro Barbero, storico, accademico e scrittore italiano oggi presente alla sua lectio magistralis in Gkn: “Sono molto contento di essere di nuovo alla Gkn dove accadono cose di cui tutta l’Italia dovrebbe essere informata. Quando sono venuto per la prima volta un po’ di mesi fa c’era una vertenza in corso e non si sapeva come sarebbe andata. Adesso delle conquiste sono state raggiunte, ma la cosa che a me affascina è che chi lavora qui, chi ha occupato la fabbrica, chi gestisce questa lotta ha voglia di organizzare attività culturali, di organizzare incontri, discussioni. In poche parole di parlare di Storia. Questa mi sembra una cosa che da sola significa tantissimo e quindi sono doppiamente felice di essere qui alla Gkn”.