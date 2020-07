Il Santo Stefano Basket prepara la nuova stagione. E intanto i Centri estivi proseguono

CAMPI BISENZIO – Il Santo Stefano Basket prepara la stagione 2020/2021. L’apertura alla ripresa degli sport di contatto contenuta nell’ordinanza 70/2020 è uno spiraglio dopo mesi duri senza sport e senza condivisione. “E la ripartenza dello sport – si legge in una nota – è un messaggio positivo per tutti noi viste anche le consistenti ricadute dello sport sull’economia locale. Soddisfazione dalla società campigiana per la ripresa che comunque dovrà essere nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento del virus. Questi mesi sono stati difficili ma i campigiani non hanno mai smesso di lavorare con in mente la ripresa che adesso è a un passo. Dalla campagna giochiamo in casa a un ciclo di interviste dedicate alla comunità biancorossa che ha permesso di valorizzare l’apporto di tutti alla causa di Santo Stefano: queste soltanto alcune delle attività realizzate. Perché non c’è mai stata distanza tra di noi e siamo sempre rimasti uniti, come una vera squadra. A partire dal 15 giugno inoltre sono iniziati i centri estivi, resi possibili grazie alla proficua collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Andranno avanti fino al 3 agosto. I bambini sono molto coinvolti e lo dimostra il numero stabile di adesioni. Tante le attività organizzate dagli istruttori”. “Una bella esperienza di sinergia tra associazioni” la definisce così Paola Zanobetti, responsabile dei volontari della Pubblica Assistenza. “Noi come volontari abbiamo dato il nostro apporto oltre al servizio mensa e momenti particolari della giornata con attività di giardinaggio, primo soccorso/118 e primi elementi di protezione civile. Continueremo anche nelle prossime settimane. Le nuove iscrizioni dimostrano che i bambini si stanno trovando bene”. “Desideriamo ringraziare tutti – dicono dalla società campigiana – per esserci sempre rimasti vicino nel momento più difficile. Un grazie ai nostri dirigenti, agli allenatori, alle famiglie e soprattutto ai nostri atleti. Stiamo ripartendo ed è merito vostro”.