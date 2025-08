Il secondo compleanno dell’associazione Diapason al ritmo di musica

POGGIO A CAIANO – Oltre 40 iniziative, di varia natura, nei primi due anni di vita. Tutte con l’obiettivo di raccordare voci diverse, tutte in prevalenza al Poggio e tutte legate dalla volontà di fornire occasioni di riflessione, ma anche di svago, sui più rilevanti temi della contemporaneità. Questo il bilancio del primo biennio di “Diapason”, associazione culturale poggese ideata e guidata da un gruppo di giovani donne che due anni fa presero a pretesto proprio lo strumento musicale che serve per armonizzare i vari, e diversi, suoni. In occasione del secondo anniversario si è svolta, con un grande successo di partecipanti e con immancabile brindisi finale, una serata “immersa nelle note dei grandi compositori della storia”: un concerto con Simona Bottari, soprano, Giacomo Rafanelli, violino e Andrea Sevieri, pianoforte. Le musiche di Puccini, Cilea, Catalani, Lehar, Paganini sono risuonate non, come previsto, nell’oasi apistica “Le buche” (impossibile da utilizzare causa meteo) ma nell’antica chiesa di Bonistallo, messa a disposizione per l’occasione dal parroco don Cristiano D’Angelo. Numerose le iniziative di “Diapason” previste nell’ultimo quadrimestre. Sette le donne poggesi che nel luglio 2023 costituirono Diapason: Francesca, Sara, Francesca, Sabrina, Maria Teresa, Emanuela e Marina. “Notevole – ricordano con commozione – l’aiuto che ci venne fornito e che non ci è mai mancato grazie ai suoi preziosi consigli, da Silvano Nieri, il noto commercialista poggese purtroppo di recente scomparso. Le arie del concerto sono state dedicate a lui”.