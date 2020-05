Il segretario del Pd signese promuove il bilancio consuntivo. La Placa: “Solido e positivo”

SIGNA – Un bilancio consuntivo “solido e positivo”. Lo definisce così il segretario del Pd signese, Federico La Placa, il documento approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. “E’ stato un passaggio importante tra le due amministrazioni che si sono succedute lo scorso anno all’insegna della continuità, – dice La Placa – il sindaco Fossi ha ereditato un bilancio sano e, partendo da questa solida base, può lavorare con maggiore tranquillità e lungimiranza alle grandi sfide che si prospettano nell’immediato e negli anni a venire. Specialmente adesso che dobbiamo affrontare i danni causati dalla pandemia, infatti, l’avanzo di circa 850.000 euro rappresenta una risorsa preziosa per mettere in atto gli interventi necessari per dare sostegno alle famiglie e al tessuto produttivo del nostro territorio. Il nostro bilancio evidenzia molti punti di forza che meritano di essere ricordati: il Comune di Signa si distingue per la rapidità dei pagamenti verso i propri creditori, in media otto giorni meno dei trenta indicati dalle direttive comunitarie. Le aziende creditrici, i fornitori di beni e servizi, riscuotono con puntualità e questo elemento ha contribuito a non mettere in difficoltà le realtà produttive locali, altrove spinte all’insolvenza anche a causa dei crediti con l’amministrazione pubblica. Per quanto riguarda il recupero dell’evasione, fra il 2018 e il 2019, il Comune di Signa ha recuperato circa due milioni di euro, grazie al lavoro dell’assessore e degli uffici competenti. Un risultato che ha portato non solo nuove risorse nelle casse comunali, ma anche giustizia tra i contribuenti”.

E ancora: “Nessun parametro di deficitarietà è stato intaccato nel 2019, a conferma della solidità del bilancio. Una disponibilità di cassa di oltre cinque milioni di euro che soddisfa ampiamente le esigenze ed i tempi di pagamento. Questo rende il nostro Comune un cliente appetibile per i fornitori esterni e allontana eventuali onerose anticipazioni di cassa, con i conseguenti interessi da pagare”. “Insieme alla coalizione che sostiene il sindaco Fossi, il Partito Democratico – conclude La Placa – ha votato per l’approvazione di questo bilancio, che negli anni scorsi ha contribuito fortemente a determinare. Adesso è il momento di lavorare al fianco di cittadini, aziende e associazioni, per consentire a Signa un’esperienza di rilancio, di solidarietà e di progetti condivisi per il futuro”.