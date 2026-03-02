Il Signa 1914 premiato a Roma con la benemerenza Figc per i 100 anni di attività

SIGNA – Il Signa 1914, rappresentato dal presidente Andrea Ballerini, è stato premiato a Roma in occasione della cerimonia di consegna delle Benemerenze Figc – Attività Giovanile e Scolastica – Lega Nazionale Dilettanti, per i cento anni di attività continuativa al servizio dello sport e della comunità. Il riconoscimento, conferito nell’ambito di una giornata che ha […]

SIGNA – Il Signa 1914, rappresentato dal presidente Andrea Ballerini, è stato premiato a Roma in occasione della cerimonia di consegna delle Benemerenze Figc – Attività Giovanile e Scolastica – Lega Nazionale Dilettanti, per i cento anni di attività continuativa al servizio dello sport e della comunità. Il riconoscimento, conferito nell’ambito di una giornata che ha visto la partecipazione di oltre 500 presenti e l’assegnazione di 253 benemerenze a società e dirigenti di tutta Italia, rappresenta un attestato di valore istituzionale verso chi, nel tempo, ha garantito stabilità, organizzazione e presidio sociale sui territori, contribuendo in maniera determinante alla crescita del calcio dilettantistico.

L’amministrazione comunale esprime “soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dalla storica società sportiva del territorio, che da oltre un secolo svolge un ruolo educativo, sportivo e sociale di riferimento per tutta la comunità signese e non solo”. La benemerenza per il centenario è stata consegnata al presidente Ballerini dai presidenti federali Gabriele Gravina e Giancarlo Abete. “Ricevere questo premio dalla Federazione è motivo di grande orgoglio ed emozione, – ha commentato il presidente Ballerini – sono stati riconosciuti cento anni di attività portata avanti con continuità, non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto sociale. Questo traguardo appartiene a tutte le persone che, nel tempo, hanno dedicato passione, impegno e responsabilità ai colori del Signa”. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, anche Dino Zoff e Renzo Ulivieri, insieme ai rappresentanti federali nazionali e territoriali.