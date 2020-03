Il sindaco Angela Bagni: “La situazione dei contagi, un pensiero per i lastrigiani”

LASTRA A SIGNA – La situazione dei contagi a Lastra a Signa (che per il momento restano stabili, sono cinque), un ringraziamento alle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia municipale, per il lavoro che stanno portando avanti sul territorio e un “pensiero per i lastrigiani”, in questa bella domenica di sole ma chiusi nelle nostre case. Il sindaco Angela Bagni si è affidata a un video sulla propria pagina Facebook per fare un bilancio in merito all’attuale emergenza sanitaria ma anche per salutare i propri concittadini.